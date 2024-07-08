拆樑：罷免理由都是民生議題

國民黨昨在基隆辦「反惡罷、挺善樑」宣講活動，場外有支持「拆樑」民眾舉牌抗議，還有支持「拆樑」婦人與「護樑」民眾零星口角。（記者俞肇福攝）

2024/07/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨籍基隆市長謝國樑深陷罷免漩渦，中廣前董事長趙少康昨天號召「戰鬥藍」成員到基隆市舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講；發起「拆樑」罷免案的公民團體「山海公民拆樑行動」發出聲明，強調每一項的罷免理由都是民生議題，駁斥國民黨所說的「罷免危害民生」是混淆視聽。

有支持「罷樑」的民眾到藍營宣講會場舉牌，上面寫著「做人別太徐巧芯、做事別像謝國樑」的看板，引起力挺謝的民眾不滿，雙方發生口角。還有支持「拆樑」的劉姓婦人將大拇指往下比、高呼「謝國樑下台」；另一名路過買菜的林姓婦人也高呼：「謝國樑下台！」警方見狀趕緊將支持「罷樑」民眾勸離，以免雙方爆發更多衝突。

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基隆市警察局指出，國民黨這項宣講會在日前已依法申請並獲得核准，申請範圍包括舉牌抗議與高喊「謝國樑下台」婦女所站的騎樓，警方是依法執法。

「山海公民拆樑行動」昨天發表聲明說，針對趙少康等人的「護樑、固樑」言論，公民團體一直鼓勵社會有多元聲音，但這必須建立在不造謠、不抹黑的前提之下，發起罷免的理由從謝國樑封鎖民意、深夜破鎖、後續的電動機車與人工草皮等荒唐市政，每一項都是明明白白提出證據表達罷免訴求，如今國民黨竟聲稱「罷免危害民生」，請問哪一項罷免理由不是民生議題？

今再送交連署書

「拆樑」發言人李晏蓉指出，五日已將四萬三千多份連署書送到基隆市選委會，但選委會認為正本和影本的份數不同，已將正本與副本數量落差的一八五份複印完成，也確認序號無誤，將於今（八）日下午兩點，再次送達基隆市選委會。

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