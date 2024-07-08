戰鬥藍固「樑」 籲基隆人投不同意票

國民黨「戰鬥藍」昨到基隆宣講，聲援市長謝國樑，結束宣講後，謝國樑步行到信義市場向攤商逐一請託。（記者俞肇福攝）

2024/07/08 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨籍基隆市長謝國樑面臨罷免危機，中廣前董事長趙少康昨號召「戰鬥藍」的民代到基隆市舉辦「反惡罷、挺善樑」宣講，呼籲基隆人投下「不同意罷免」票；謝到場表示，他認真做事，雖然受到很多不實攻擊，但他不會有壓力或感到緊張害怕，相信終究會獲得最後的勝利。

謝國樑表示，非常感謝趙少康等人的力挺，他上任一年多來努力做事，已把基隆打造成全台灣路口最友善的城市，基隆的行人車禍率是全台灣最低，他會繼續做好市政建設；市府七、八月在舊漁會大樓舉辦一個月的芭比快閃店，在潮境公園有AR（擴增實境）的恐龍樂園特展，讓市民了解市府團隊有努力做事。

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謝：相信會獲得最後勝利

趙少康、前台北市長郝龍斌、國民黨籍立委謝龍介、徐巧芯、賴士葆、陳玉珍、王鴻薇和林沛祥等人輪番宣講，批評罷免謝國樑毫無道理，現場約一百多位民眾聆聽。

徐巧芯表示，面對罷免、抹黑要直球對決，民進黨在基隆市長選輸了就要翻桌，立法委員選輸了就要罷免藍營立委，人民的生活誰來關心照顧？電價高漲民不聊生、經常停電、漁民出海捕魚被抓走，政府不努力解決人民生活的問題，卻一心只想推動罷免。

謝龍介說，他評估會進入第三階段的罷免投票，呼籲基隆人投下「不同意罷免」選票；郝龍斌也呼籲基隆人還謝國樑公道，用不同意票來教訓民進黨。

現場的支持者情緒激昂，高喊「反罷樑」！「挺善樑」！「謝國樑加油」、謝國樑則頻頻揮手、鞠躬致謝；「戰鬥藍」成員也陪同謝國樑向攤商請安問好，拜託攤商與買菜民眾一起來相挺。

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