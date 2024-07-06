澎湖漁船遭中扣押 馬辦再提「九二共識」 卓揆駁斥：承認對方條件 無法化解威脅

行政院長卓榮泰。（記者方賓照攝）

2024/07/06 05:30

卓︰國人團結一致 才能壯大力量防衛自己

〔記者林欣漢、施曉光／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿八十八號」遭中國海警登檢扣押，馬英九基金會要總統賴清德承認九二共識。行政院長卓榮泰昨受訪表示，應該要明辨是非，此時不是承認哪一個對方要求的條件，就能化解對方對台灣的威脅；希望國人心理建設要一致，如果口徑一致，「我們沒有分裂，對手就不會加倍，我們才有更大力量來防衛自己」。

馬︰民進黨政府處理兩岸敏感議題 毫無準備

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前總統馬英九昨透過臉書發文批評說，民進黨政府對這些兩岸敏感議題，毫無警覺與準備，一再扭曲與蔑視憲法，極度傷害憲法的崇高地位，民進黨政府處理兩岸議題完全以意識形態出發，絲毫不顧台灣人民安危，遇到危機不僅束手無策，還祭出旅遊警示嚇唬民眾，根本沒有解決問題的能力，只讓事態不斷升高。

馬說，解鈴還須繫鈴人，賴總統應該公開且明確宣布，兩岸關係不是兩國關係，並要求各部會同調，不要再讓兩岸關係出狀況。他勸賴總統把個人的意識形態與政治主張放一旁，把台灣民眾的安全與福祉放最優先。

卓榮泰強調，中華民國就歷史來看，就是一個主權獨立國家，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，這就是現狀，要維持的就是這個現狀。至於把一些行政作業或疑似違規情形，牽扯到高層級的政治事件，這是過慮了、也不需要，應該要明辨是非。

至於「大進滿八十八號」遭中國海警船登檢扣押，目前和中方交涉進度為何？卓榮泰指出，事件發生當時，海巡人員非常警覺且積極，希望及時將漁民救回來，但因進到對方海域比較深處，沒辦法馬上解決這件事，令人深感遺憾，盼大家能夠先心平氣和，也希望漁民要提高警覺及注意，在目前的狀況下，不要有任何可能涉及或疑似違規的情形，這也是對自身安全的保障。

卓榮泰表示，他要求中方在此時不要升高任何過度的手段，因為可能會引起緊張或不必要的對立，這完全是不需要的。希望大進滿八十八號人船能夠平安，中方也能保障其人身安全，儘速讓人船安全回來國內，陸委會、海基會等相關單位正積極接洽中，希望很快時間能夠給家屬安心的答案，也給國人交代。

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