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大法官若不能擔負憲法最後一道防線 學者︰台灣憲政恐陷「民主內戰」

大法官共有15位。（取自司法院大法官網站）

大法官共有15位。（取自司法院大法官網站）

2024/07/05 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委翁曉玲、林思銘近日提案修正「憲法訴訟法」，將條文中的大法官「現有總額」，明定為必須三分之二（十位）大法官才得以行使職權，東吳大學法律學系專任特聘教授張嘉尹對此表示，這是完全曲解「現有總額」意義的修法提案，當大法官不再能擔負守護憲法的最後一道防線，台灣的憲政秩序將陷入「民主內戰」。

釋憲需三分之二大法官參與 完全曲解「現有總額」意義

司法院長許宗力等七位大法官的任期，將於十月底屆滿。翁曉玲等人提案指出，現行「憲法訴訟法」未明定大法官「現有總額」定義，不符合「憲法增修條文」規定大法官法定人數十五人的宗旨。若依上述修法，相關釋憲案均須大法官「現有總額」三分之二（十位）參與。假如藍白陣營再擋七位大法官人事同意權案，憲法法庭將因人數不足而無法運作，未來藍白再通過爭議修法，憲法法庭也無法處理釋憲案。

陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔無奈地說，看到草案非常憤怒，「完全沒下限，每天都在做這樣的事。」大法官無法宣告違憲，國會通過的法律就會一直有效，只能等四年後人民用選票改變現狀。

陽明交大科技法律學院院長陳鋕雄則建議，執法機關可以「法律有違憲之虞」為由不予適用，法就形同具文，不去執行它。但林志潔認為，法官須依法審判，具備很高道德勇氣。

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