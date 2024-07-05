《嘉義》違紀助選侯友宜被停權 黃嫈珺退出民進黨

2024/07/05 05:30

〔記者林宜樟、陳昀／嘉義報導〕新北市長侯友宜去年參選總統時，回故鄉嘉義縣朴子天公壇參拜，民進黨籍嘉義縣議員黃嫈珺，以「朴子藝閣」成員身分出席合影，黃父、民進黨籍前省諮議員黃文峯製作「嘉義大團結、侯友宜當選」加油棒發給現場民眾；黃文峯及黃嫈珺母親黃麗貞已於今年二月被民進黨除名，民進黨中評會日前針對黃嫈珺違紀助選行為予以停權三年處分；黃嫈珺昨宣布退黨，表示「告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠」。

民進黨中評會日前召開會議，主委賴瑞隆表示，黃嫈珺違紀行為事實俱在，決議處以停權三年處分。

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黃嫈珺昨表示，從未叛離民主自由與台灣路線，盡全力輔選民進黨的縣市長與總統候選人，維繫本土政權在嘉義的傳承；因父親與侯友宜為同窗摯友，父親相挺侯市長，她則從未站台輔選侯友宜，未曾穿著國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票；黃嫈珺說，中評會是配合「明文規定（指前立委陳明文）」強力運作、剷除異己，因此退出民進黨。

陳明文回應，他已是退休的人，沒有干涉此事，「我沒有那麼厲害」，至於黃嫈珺有沒有違紀助選，「自己最清楚」；賴瑞隆表示，嚴禁與他黨候選人同台是非常基礎的認知，黃不思檢討還扯向派系，非常不恰當。

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