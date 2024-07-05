防中國滲透宮廟 國安人士揭5宗教統戰樣態

國安人士指出，中國宗教隸屬統戰部「國家宗教事務局」轄下，中共對信眾組織、資金、活動高度涉入並管理，根本沒有真正的宗教自由。圖為中國福建湄洲媽祖廟。（資料照）

2024/07/05 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕中共利用宗教對台統戰，甚至介入台灣選舉頻傳。國安人士盤點五樣態示警，中共可能透過邀台灣信眾赴中國參香、祖廟神祇來台巡安、連線合辦祭祀典禮、假學術之名倡議宗教同源、在台開設神祇分廟等方式，藉由安排申辦居住證蒐集個資，進而監控或運用個資從事不法，國人必須謹慎面對遭利用介選、觸犯反滲透法，以及赴中遭非法訊問的風險。

安排參拜「祖廟」 宣傳「促統」理念

國安人士指出，中國國台辦及統戰機構透過特定宗教團體，以參香為名組織地方鄰里長、社團組合，安排參拜「祖廟」及遊覽當地景點，伺機宣傳「促統」理念，並在選舉期間鼓勵票投特定人選，也會協請中國台商帶特定「神明金身」入境，赴台灣各地宮廟巡安交流、推辦締結姊妹廟等事宜，爭取信眾對中認同。

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該人士表示，中國台辦系統、地方政府、祖寺廟宇也會邀請我國地方宮廟以視訊連線等方式聯合舉辦祭祀典禮，打破實體交流阻礙，刻意操作兩岸宗教同根同源意象；中國地方台辦、涉台智庫則假借文化交流名義舉辦宗教學術會議，邀我地方宮廟代表與會，傳散因台灣信仰神祇源於中國祖廟，故而證明兩岸不可分割；另中國特定神祇祖廟會向在台分靈廟頒發官印、神尊分靈牌、分靈證書等，推促對台宗教促融進程。

然而，國安人士指出，中國宗教隸屬統戰部「國家宗教事務局」轄下，中共對信眾組織、資金、活動高度涉入並管理，根本沒有真正的宗教自由；更諷刺的是，所謂祖廟、金身很多在文革時就被破壞殆盡，目前多為再製，與原始信仰關聯不大。長期關注中國人權的《寒冬》雜誌曾報導，中國政府趁疫情禁止開放寺廟大力實施「滅佛運動」，拆除中國多處寺廟、露天佛像，連千年歷史的寺廟都慘遭拆除。

該人士強調，所謂同根同源說，也難脫無謂的情緒勒索，畢竟信仰佛教也不必是印度人，純然是為了「假宗教之名，行統戰之實」。

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