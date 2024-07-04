中國強押我漁船》 漁業署：事發在兩岸漁民共同作業區

澎湖籍西嶼竹灣大進滿88號漁船，金門外海作業遭中國海警船強行登檢帶回中國。示意圖。（民眾提供）

2024/07/04 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕澎湖漁船「大進滿八十八號」前晚在金門外海越界到中國領海作業，突遭兩艘中國海警船強行登檢扣押後，將船隻帶回中國。漁業署長張致盛昨在立法院受訪表示，「大」船未違反我國相關法令，該海域本來就是兩岸漁民長期共同作業區域，希望大家務實處理，船能夠盡快釋放，人員能夠平安。

「大進滿八十八號」未違我法令

立法院外交、經濟聯席會昨日審查「馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書」及「漁業補貼協定」等案。張致盛會前受訪說，澎湖漁船前晚於金門料羅灣東北方約廿三．七浬處作業，並遭中共海警登船盤查，第一時間船東就向海巡署報案，海巡也馬上派艦前往，但因中國把漁船往大陸方向帶回，所以在晚上十點左右，我方漁船就在中國漁港內。

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張致盛說，就漁業署了解，船上有五名船員，兩名是本國籍、三名是印尼籍，目前人員均安。漁業署將持續透過陸委會與中國交涉，該海域平常就是我方漁船作業的海域，雙方漁民以往也都在該處共同作業，還是希望雙方能務實處理，漁船盡快獲得釋放，人員能夠平安。

民進黨立委沈伯洋質詢表示，伏季休漁是否為台灣規範？張致盛指出，中國福廈休漁是從五月一日到八月十六日，我方對此並無禁止。

國民黨立委徐巧芯詢問，當天我方漁船是否在我國管轄範圍？張致盛重申，兩岸之間其實有很多海域是重複作業的，該海域也是我方漁民以往長期作業區域。徐問，未來如何防範風險、保護漁民？張說，不會去臆測未來的情況，但會告訴我國漁民相關規定，以及到作業海域必須注意。

他強調，希望中國能夠尊重台灣漁船作業的權利，我國與菲律賓、日本亦有重疊海域，雙方的漁船都有在那個地方作業，需要透過協商進行管理。

民進黨立委王定宇質詢，「大」船是否有違反我國或國際相關法令？有無類似案例？張致盛指出，該船並無違反我國相關法令，近年來沒有相關的案例。

若入侵印馬水域 繳罰款人船就放回

民進黨立委賴瑞隆質詢，過去若有越界狀況，如何處理？張致盛答覆，過去台灣漁船到印尼或馬來西亞等國水域，如果被認為「入侵水域」，通常是罰款，一旦繳交罰款，人和船就會放回。

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