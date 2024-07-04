船東展開營救 澎湖各界總動員

澎湖西嶼大進滿八十八號漁船，前晚作業時遭中國海警強行登檢，並押到中國福建圍頭港。（澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全提供）

2024/07/04 05:30

〔記者劉禹慶、施曉光、黃靖媗／綜合報導〕中國海警船前晚扣押我澎湖西嶼「大進滿八十八號」漁船，船東許國賓前晚接獲消息，立即與洪姓船長通訊，但都無法取得聯繫，研判當時已遭中國海警控制，切斷對外聯繫管道；澎湖各界昨也總動員，盼以最快速度將人、船救回台灣。

船上有兩名台灣、三名印尼船員

「大」船隸屬於西嶼竹灣共合造船廠船隊之一，夏季捕撈小管、冬季捕撈�魠，為澎湖大宗漁業。許國賓表示，已派員前往中國，透過管道與船員先取得聯繫，船上有兩名台灣、三名印尼共五名船員，一切以人員平安為最優先考慮，後續罰款及處理方式，因涉及政治敏感度，只能由兩岸高層協商。

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許國賓說，「大」船作業地點是近幾年船隊捕撈小管的位置，以往從未發生中國海警船強行登檢並扣船事件，前天附近作業的船隊船隻發現「大」船遭中國海警船扣押，就立即聯繫洪姓船長，但都未能接通，至今狀況不明，家屬都相當擔心。

據了解，前晚事發後，引發鄰近作業的數十艘台籍漁船震撼，迅速離去，顯示中國殺雞儆猴策略奏效。

許國賓表示，現在作業捕撈小管的船隻，都盡量往海峽中線以東、接近我方領海處作業，不敢貿然越過中線以西，讓中國海警船有藉口扣留我方船隻；這起事件已達到寒蟬效應，對於台澎捕撈小管的船員生計造成嚴重衝擊。

藍白籲兩岸多表善意 盡快落幕

「大」船前晚被中國海警船扣押進入中國福建圍頭港，昨天澎湖各界總動員救人。民進黨立委楊曜、澎湖縣長陳光復，國民黨籍澎湖縣議長陳毓仁及陳父、澎湖兩岸交流協會理事長陳雙全均積極奔走，楊曜更聯繫海基會、行政院等單位，尋求司法途徑將人船救回；澎湖區漁會總幹事蔡月嬌也呼籲政府先由海巡署派艦艇「護漁」。

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時發表談話指出，國民黨副主席連勝文正在中國北京參加「兩岸青年論壇」，向對岸表達希望兩岸要以善意、安定過日子、百姓安居樂業為念，把雙方衝突、對立與敵意的事件降到最低。他期盼事情盡快落幕，兩岸彼此多表達善意。

民眾黨也呼籲，兩岸應儘速啟動官方正式溝通管道，確實釐清爭議，中方也應遵循兩岸漁業常態，不因政治力影響人民，增加兩岸惡意螺旋。

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