海巡籲漁民提高警覺 將加強巡護

大進滿88號漁船 遭中國海警扣押示意圖

2024/07/04 05:30

「大進滿」船遭登檢處 為中國領海

〔記者邱俊福、楊媛婷／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿八十八號」前晚越界作業、遭中國海警登檢帶回扣押，海巡署昨公布相關登檢位置圖，指「大」船被登檢位置距中國晉江深滬鎮十一．二浬，為中國領海、也是中國公布的伏季休漁期水域內，後續除將由陸委會、漁業署透過兩岸管道協洽中方，籲中方不要用政治因素處理這起事件，並應儘速說明登檢理由、依程序放船放人。

海巡署表示，中國今年海洋伏季休漁期自五月一日至八月十六日為止，中國有對外公布實施內容與相關水域，漁業署、海巡人員於安檢時都有宣導，建議避開實施的相關水域作業。據「大」船船東表達，近幾天中國海警船已向他們廣播宣導，禁止在休漁期捕魚，前晚突然登檢扣船。

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此外，中國日前發布海警局第三號令後，各處生事狀況變多，動作變大，伏季休漁期也全面強制執法，提醒往來台灣附近海域船隻與漁民，需提高警覺，海巡署也將加強海上巡邏、全面提升執法巡護作為。

海巡署說明，今年一至六月，中國海警船編隊行經我金門禁限制水域滋擾行動，已高達廿九次；近期伏季休漁期間，僅南海地區共驅離外籍漁船達一三八艘次、登檢十四艘次，查扣一船十人，前天在釣魚台附近海域也騷擾日本漁船。

海巡署統計，二○○三年至今，我國漁船遭中國公務船登檢，共發生六次、廿船，當中有三次、十七船因違反中國伏季休漁規定，遭中國公務船強行登檢扣押，且皆是澎湖籍漁船，其中有兩艘漁船還被登檢扣押過兩次，事後絕大多數是繳清罰款即獲釋；部分因違規事證不明確，由海巡派船護航返回澎湖。

海巡署表示，被查扣的「大」船，已透過陸委會循兩岸管道進一步了解狀況，「大」船被查扣的地點非我常態性執法、護漁的水域，也已超過海巡雷達偵蒐範圍。

農業部昨晚表示，將持續請陸委會及海基會透過兩岸管道協洽中方，儘速釋放人船，也表示該海域作業存在高風險，請漁民注意安全，勿違反中方伏季休漁規定。漁業署副署長王正芳指出，事發海域過去都是台灣和中國漁船共同作業，已至少十年不曾發生過中國海警強行登船情況，將提醒我國漁民提高警覺。

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