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交棒前一天 晤多國慶賀團》蔡盼支持賴政府 助台入CPTPP

總統蔡英文昨出席致賀團團長晚宴，並舉杯向與會者致意。（記者方賓照攝）

總統蔡英文昨出席致賀團團長晚宴，並舉杯向與會者致意。（記者方賓照攝）

2024/05/20 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕蔡英文總統今天卸任，但最後一天上班行程滿檔，她昨會見巴拉圭共和國總統貝尼亞、馬紹爾群島共和國總統海妮，並接見多國慶賀團代表。蔡晚間設國宴款待致賀團代表時表示，相信新政府將在民主、自由的道路上，與大家一起自信向前行，以堅韌、民主的台灣立足世界；蔡在會晤多國慶賀團時表達，期盼繼續支持賴政府，並協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

蔡英文表示，過去八年，世界不僅看見台灣，台灣更參與了世界的重大改變，我們堅信守護民主、守護自由、守護和平，才能站穩國際，與全球攜手並進。

貝尼亞總統會見蔡英文時表示，六十六年來巴拉圭堅定支持中華民國台灣，如今他要再次對台灣的自由民主表達支持與讚頌。海妮總統表示，馬紹爾群島會持續當台灣最堅實的盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。

蔡英文接見英國國會上議院副議長、台英國會小組共同主席羅根勛爵、上議院副議長及對台貿易特使福克納勛爵率領的訪團時也表示，期盼隨著英國正式批准加入CPTPP，能夠支持台灣申請入會。

蔡英文接見新加坡前國會議長阿都拉率領的慶賀團時，也期盼新加坡國會和台灣的新政府有更多元的合作關係，並支持台灣加入CPTPP。蔡英文接見日本財團會長笹川陽平時，也盼日方支持台灣加入CPTPP。

細數八年點滴 未來續和大家並肩前行

最後，蔡晚間在社群媒體細數八年來的點滴，並謝謝台灣人民將對台灣的改變和期待託付給她，一起為台灣創造許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容在台灣扎根，並期許我們的國家繼續前進，「如果要留下一句話給台灣，我會說我希望台灣是團結的台灣」。

蔡強調，大家要有信心，只要是對國家好的事情，通力合作下一定可以完成，過去如此，相信未來也是如此，未來她會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

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