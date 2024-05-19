星期專論》美國大選對台灣的影響

美國即將在十一月舉行的大選，已經成為眾所矚目的焦點，這場選舉將是現任總統拜登（左）與前總統川普（右）的再次對決。（路透合成圖）

2024/05/19 05:30

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

儘管台灣海峽的情勢最近似乎稍有緩和，但烏雲並未真正退散。終身統治的中國皇帝習近平一再重申，收復台灣是他掌權期間皇冠上最耀眼的寶石，還說「祖國統一大業」不能無限期延遲。儘管北京並未提出兩岸「統一」的確切時間表，但也沒有展現降低雙方緊張的意願。

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而在拜登總統領導下，白宮一貫表明，如果中國攻擊或威脅這個距離中國大陸海岸不到一○○英里的島國，美國不會坐視。在美國國會，拜登所屬的民主黨並未同時在參、眾兩院掌握多數席次，使他在有爭議的國政議題上不得不謹慎行事。儘管如此，台灣仍然在國會兩院獲得跨黨派的堅定支持。

拜登挺台作為 國會跨黨派支持

這絕非偶然。長久以來，台北一直積極結交美國國會議員，歡迎他們定期訪問台灣，藉此爭取認同與支持。在我數度任職非正式大使館─美國在台協會（AIT）期間，我經常接待來自立法部門的代表團，但美國政府的最高層官員不願跟進。中國似乎總是蓄意針對這類訪問反應過度。二○二二年八月，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台北，北京的回應包括向台灣周邊海域發射飛彈。值得稱許的是，拜登總統調派美國軍艦進入該地區，警告中國不要輕越雷池一步。在這一點上，他獲得國會參、眾兩院跨黨派的廣泛支持。

賴清德在今年一月舉行的大選中險勝，將在五月接替蔡英文總統，確保台灣繼續獲得堅定支持，使其維持自由生活與實質獨立於中國之外。前總統馬英九最近則訪問中國，受到中國高層官員隆重接待，包括與國家主席習近平會面。然而，坦白說，馬英九在台灣政壇已經是過氣人物。事實證明，即使是他所隸屬的國民黨，也不願意推動與中國進行更密切的政治接觸。國民黨對兩岸關係似乎較為謹慎，因為台灣兩千三百多萬人民中的絕大多數，都沒有興趣與中國建立更密切的政治聯繫。

現在，美國即將在十一月舉行的大選，已經成為眾所矚目的焦點，這場選舉將是現任總統拜登與前總統川普的再次對決。川普目前面臨嚴重的刑事指控，毫無疑問，他將希望寄託於大選，認為屆時他將可以擺脫官司纏身的困境。在撰寫這篇文章的五月，似乎還難以預測這兩位主要候選人誰會獲勝。某些專家聲稱，拜登太老了（他是美國歷史上最高齡的總統）。可是，川普也只比他年輕幾歲，證明吃起司漢堡、喝蘇打飲料的生活型態，對於維持健康或長壽並沒有好處。

兩候選人健康、副手 選民關注

美國大選距今還有六個月的時間，因此還可能會發生很多事情。川普先生的多起官司已經影響他的競選行程。到目前為止，他的支持者似乎志得意滿，但若法院做出對他不利的裁決，或者他出現進一步的健康問題，情況就可能會發生變化。美國選民似乎還沒有真正開始關注這次選舉。但當他們開始關注的時候，他們將不得不權衡兩位候選人的年齡和健康狀況，以及他們各自的競選夥伴，因為他們其中一人或兩人在未來的四年任期中，的確都有可能出現嚴重的健康問題。川普還沒有確定可能的競選夥伴。拜登則似乎願意讓賀錦麗（Kamala Harris）繼續擔任他的搭檔。

部分專家學者對賀錦麗並不友善，但這似乎與她的職務有關。我認為，一旦選民進一步審視她在國會和加州政府的表現，她做為一位女性和有色人種擔任副總統的先例，最終將成為一大加分項。事實證明，拜登總統堅定支持台灣，我沒有理由相信他的副手會以任何重大方式改變這一點。

未來幾個月可能會發生很多事情。另外一個值得關注的潛在危機，可能與仍在進行中的烏克蘭戰爭有關，也可能是涉及台灣的新爭端。到目前為止，習近平先生似乎仍謹慎行事。或許這位中國暴君希望川普勝選，好讓他可以在華盛頓縱橫捭闔。儘管鄧小平曾向英國和全世界承諾，北京將容許香港這個前英國殖民地在五十年內（至少到二○四七年）高度自治，但習近平鐵腕鎮壓香港的民主運動，只要他繼續掌權，任何客觀的觀察者都很難對北京未來的行為產生信心。

所以，這給我們帶來何種啟示？在美國政治中，拜登的第二個任期將確保政策維持極大連貫性。川普的勝利則可能會造成各方面的中斷，包括我們對台北的承諾，而且範圍還可能更大，我們在亞太地區眾多友邦的主權，可能也不再受到尊重。

我傾向於對此保持樂觀，相信美國選民的智慧可以選出最適合的候選人，來領導我們的國家迎向未來。無論是誰獲勝，台灣都將在國會山莊和全美各地，擁有許許多多的朋友和盟友。這並非偶然。台灣之所以能夠屹立至今且蓬勃發展，主要原因之一就是它在我們偉大國家的各個地方，都努力結交朋友。這種趨勢不太可能改變。

盼下屆政府重申護台 警告習勿挑釁

總而言之，台灣海峽的緊張情勢雖然有所升級，但仍屬於這個東亞火藥庫的長期現狀，並未失控。儘管受到中國的威脅和挑釁，拜登總統始終直言不諱地支持台灣擘畫自身政治道路的權利。美國國會參、眾兩院和民主、共和兩黨，仍然是這個島國的堅定支持者。這種情況不太可能改變。因此，我們應該將注意力集中在十一月至關重要的美國總統大選上，希望下屆政府能夠重申對台灣的道義和實質支持，這一直是華盛頓對台政策的基石。這會向在北京閉門造車的習近平先生傳達正確訊息，警告他不要輕易挑釁華盛頓。

（作者楊甦棣，二○○六年至○九年擔任美國在台協會台北辦事處處長，一○年至一三年擔任美國駐香港及澳門總領事。國際新聞中心陳泓達譯）

◎楊甦棣（Stephen M. Young）

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