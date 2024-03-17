深化邦誼 外交部調增援外預算

外交部向立院書面報告指出，為進一步強化與我在拉丁美洲及加勒比海邦誼，將適度調增與瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯等國援外預算。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕宏都拉斯去年三月與台灣斷交，外交部進一步強化與我在拉丁美洲及加勒比海固邦邦誼，擴大合作並爭取更多理念相近國家支持，外交部向立院提出書面報告指出，已減列台宏雙邊合作款，並適度調增與瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯等固邦的援外預算，因應中共近年越發凌厲的外交攻勢。

外交部今年度預算案有關「國際合作及關懷」項目下的「加強雙邊及多邊合作」，拉丁美洲與加勒比海司編列了四十八億六千八百五十七萬四千元，較前一年度的四十九億六千三百九十九萬七千元略減。立法院外交及國防委員會質疑，宏都拉斯去年三月斷交、海地長期政局不穩，相關計畫長期延宕，但預算僅略微縮減，因此凍結五十萬元，要求就相關執行計畫的合作對象及成效提出報告。

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外交部向立院送交的報告指出，已減列台宏雙邊合作款，但考量近年中共外交攻勢凌厲，為強化邦誼，適度調增與固邦在「國際合作及關懷」的經費，以進一步擴大與友邦合作並爭取更多理念相近國家支持。外交部密切追蹤各項援外計畫執行近況，並檢視各項合作計畫成效，確保我計畫成果發揮最大援外效益。

報告另指，「國際合作及關懷」經費用於推動基礎民生建設、改善公衛醫療與教育、促進農林漁牧產業升級與社會發展等合作計畫，另與友邦共同推動「後疫情時期協助拉美及加海經濟復甦暨婦女賦權計畫」及「台灣獎學金計畫」。

報告舉例說明，我在瓜地馬拉計畫興建齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院與聖胡安德迪奧斯（San Huan de Dios）醫院附設婦幼醫院，以及推出整建埃斯昆特拉（Escuintla）醫院計畫；而與巴拉圭則推動興建平民住宅、協助巴國培養高等工程人才的台灣—巴拉圭科技大學、特警隊摩托車等裝備及醫療資訊管理效能提升計畫。

報告續指，在貝里斯有校園數位網路及貧童營養膳食計畫；聖文森有青年潛能、道路整建及社區中心強化等民生建設計畫；在聖克里斯多福及尼維斯推動平尼斯海灘永續觀光發展計畫；又於聖露西亞提出運動發展、犯罪防治及觀光漁業產業強化等地方建設計畫。

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