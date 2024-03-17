為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

深化邦誼 外交部調增援外預算

外交部向立院書面報告指出，為進一步強化與我在拉丁美洲及加勒比海邦誼，將適度調增與瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯等國援外預算。（資料照）

外交部向立院書面報告指出，為進一步強化與我在拉丁美洲及加勒比海邦誼，將適度調增與瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯等國援外預算。（資料照）

2024/03/17 05:30

〔記者楊堯茹／台北報導〕宏都拉斯去年三月與台灣斷交，外交部進一步強化與我在拉丁美洲及加勒比海固邦邦誼，擴大合作並爭取更多理念相近國家支持，外交部向立院提出書面報告指出，已減列台宏雙邊合作款，並適度調增與瓜地馬拉、巴拉圭、貝里斯等固邦的援外預算，因應中共近年越發凌厲的外交攻勢。

外交部今年度預算案有關「國際合作及關懷」項目下的「加強雙邊及多邊合作」，拉丁美洲與加勒比海司編列了四十八億六千八百五十七萬四千元，較前一年度的四十九億六千三百九十九萬七千元略減。立法院外交及國防委員會質疑，宏都拉斯去年三月斷交、海地長期政局不穩，相關計畫長期延宕，但預算僅略微縮減，因此凍結五十萬元，要求就相關執行計畫的合作對象及成效提出報告。

外交部向立院送交的報告指出，已減列台宏雙邊合作款，但考量近年中共外交攻勢凌厲，為強化邦誼，適度調增與固邦在「國際合作及關懷」的經費，以進一步擴大與友邦合作並爭取更多理念相近國家支持。外交部密切追蹤各項援外計畫執行近況，並檢視各項合作計畫成效，確保我計畫成果發揮最大援外效益。

報告另指，「國際合作及關懷」經費用於推動基礎民生建設、改善公衛醫療與教育、促進農林漁牧產業升級與社會發展等合作計畫，另與友邦共同推動「後疫情時期協助拉美及加海經濟復甦暨婦女賦權計畫」及「台灣獎學金計畫」。

報告舉例說明，我在瓜地馬拉計畫興建齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院與聖胡安德迪奧斯（San Huan de Dios）醫院附設婦幼醫院，以及推出整建埃斯昆特拉（Escuintla）醫院計畫；而與巴拉圭則推動興建平民住宅、協助巴國培養高等工程人才的台灣—巴拉圭科技大學、特警隊摩托車等裝備及醫療資訊管理效能提升計畫。

報告續指，在貝里斯有校園數位網路及貧童營養膳食計畫；聖文森有青年潛能、道路整建及社區中心強化等民生建設計畫；在聖克里斯多福及尼維斯推動平尼斯海灘永續觀光發展計畫；又於聖露西亞提出運動發展、犯罪防治及觀光漁業產業強化等地方建設計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國海警連兩天擾金門水域 海巡驅離
2024/03/17 05:30

中國海警連兩天擾金門水域 海巡驅離
灰色地帶衝突 中海警船打前鋒
2024/03/17 05:30

灰色地帶衝突 中海警船打前鋒

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
一邊要求協助搜救漁民一邊派海警「張牙舞爪」 路透：中國行徑令台灣困惑
2024/03/17 05:30

一邊要求協助搜救漁民一邊派海警「張牙舞爪」 路透：中國行徑令台灣困惑
中國海警騷擾 學者：大型海巡艦應常態化進駐金門
2024/03/17 05:30

中國海警騷擾 學者：大型海巡艦應常態化進駐金門
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播