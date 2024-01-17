送豬肉涉賄選 玉里鎮長龔文俊二審逆轉 當選有效

國民黨籍玉里鎮長龔文俊涉賄選當選無效在二審獲得逆轉。（資料照）

2024/01/17 05:30

花縣府︰須等刑事獲判無罪確定才能復職

〔記者王錦義／花蓮報導〕二○二二年九合一地方大選，花蓮縣玉里鎮長龔文俊被控送豬肉給選民涉嫌賄選，遭花蓮地檢署對他提出當選無效之訴，花蓮地方法院一審認為「當選無效」，不過高等法院花蓮分院二審宣判，將原判決廢棄確定，駁回花蓮地方法院一審，龔文俊當選有效整個案情大翻盤。

龔文俊獲知判決後說，經簡燦賢等律師團抽絲剝繭釐清案情及法官明察秋毫，雖然民事當選無效部分勝訴，但還有刑事部分要打，會繼續努力爭取清白；縣府則指出，由於龔文俊刑事部分尚未結束仍不能復職，須等到刑事部分獲判無罪確定才能復職。

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龔：報廢豬肉 有人索取就送

龔文俊說，他經營養豬事業，牙醫公會長期購買豬下顎做實驗，剩下的豬頭肉跟體重不足的豬隻，屬於報廢的豬肉要找廠商處理，因處理費用不符成本，若有民眾索取就會送給需要的人，不只送玉里鎮，鄰近的卓溪鄉、富里鄉都有。

律師簡燦賢強調，龔文俊在競選期間，並無用金錢與其他有價方式進行賄選，當事人從事養豬業，當初只是用養豬場內的報廢的「無價料」，這些報廢的豬肉對業者而言還需要付費找廠商處理，若有民眾想要索討回收，那是民眾自行回收利用產生的價值，不是業者提供的有價物，因此花蓮高分院的判決，應該也是認同此觀點。

國民黨籍花蓮縣玉里鎮長龔文俊回鍋參選鎮長，花蓮地檢署認為龔文俊參選後向原住民耆老贈送具相當價值豬隻、豬頭等方式，對選區有投票權的選民交付賄賂，以涉犯投票行賄罪嫌偵辦，對龔文俊提起當選無效之訴，花蓮地院民事庭去年六月一審判當選無效，而刑事涉嫌賄選部分一審認為有罪，目前上訴中。

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