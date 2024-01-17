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小琉球謝票 徐富癸承諾兼顧旅遊及保育

民進黨屏東第二選區立委當選人徐富癸（左）到票數唯一落後的琉球鄉謝票，謙卑盼造福小琉球。（記者蔡宗憲攝）

民進黨屏東第二選區立委當選人徐富癸（左）到票數唯一落後的琉球鄉謝票，謙卑盼造福小琉球。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/17 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東第二選區立委競爭激烈，最終由民進黨徐富癸當選，但所有屏南平地鄉鎮中，琉球鄉是徐富癸唯一票數落後的鄉鎮，徐富癸昨乘船前往感謝碧雲寺及島上各大廟宇，感謝在選舉期間讓團隊一切平安，並以車隊在島上展開謝票，並向鄉親承諾會協助旅遊管理及生態保育取得最佳平衡。

徐富癸這次對上泛綠背景的立委蘇震清之子蘇孟淳，一路苦戰後獲勝當選，十七個平地鄉鎮中，票數除了小琉球外全數領先，整體領先鄉鎮數比起前年底縣長周春米選戰進步不少，而琉球鄉最終以兩千三百八十六票輸給蘇孟淳的三千五百二十票，徐富癸強調謙卑面對，會更認真傾聽當地民意。

徐富癸表示，小琉球是漁村，宗教信仰對漁民非常重要，謝票過程中，把全部的村莊都走訪了一遍，也配合漁民信仰中心的活動，至三隆宮、白沙尾騰風宮、朝慈宮參拜，祈求出海平安、漁獲滿載，同時也向神明允諾自己會做漁民的後盾。

他也指出，小琉球海象平穩，四季皆可旅遊，近年旅客大增，當地比其他離島更有建立管理機制的急迫性，在琉球生態、復育的目標不變前提下，如何讓觀光發展共存共榮，他將來會和居民站在一起、共同面對課題。

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