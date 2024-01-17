岸田首度提及台灣大選

日本首相岸田文雄利用上電視節目時，提及民進黨候選人賴清德當選總統。（歐新社資料照）

2024/01/17 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕日本首相岸田文雄十六日在東京電視衛星台節目「NIKKEI日曜沙龍」中，首次針對台灣總統大選結果發表評論，表示台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員往來交流的極重要夥伴，關於台灣面對的各種問題，期望能透過對話和平解決，也期許能為區域的和平與安定帶來助益，這是日本的基本方針，今後也不會改變。

與日共享價值 是重要夥伴

東京電視報導，岸田藉由前述談話，展現對台灣新政治局面充滿期待。

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二○二○年蔡英文總統連任時，時任日本首相安倍晉三在開票結果確定後一週內，曾透過訪台的日本跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司，轉交一封親筆賀函，祝賀蔡總統連任成功，但當時安倍是以自民黨黨魁身分發出賀函。岸田這次則是以首相身分，利用上電視節目時提及民進黨候選人賴清德當選總統的結果，意義非凡。

日本自民黨幹事長茂木敏充在十六日的例行記者會上，也對賴清德當選總統表達祝賀。茂木表示，這是對實施民主選舉和當選的祝賀，為了促進台灣的平和與繁榮，期待在各項課題上共同努力。四年前，茂木以外務大臣身分發表對蔡英文總統連任的祝賀談話，這次則是以執政黨最大黨鞭身分，對賴清德表示祝賀。

即使中國抗議，日本政府和執政黨在台灣總統大選後發表祝詞，已成慣例。自民黨總務會長森山裕表示，台灣是共享自由、民主和尊重人權等基本價值、無可替代的鄰邦，為此表達由衷祝賀。他還強調，今後擴大日台雙方合作、交流極為重要。

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