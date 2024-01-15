北市柯文哲得票墊底 藍綠︰市民看破不信任

柯文哲歷次選舉台北市得票

2024/01/15 05:30

黃珊珊選市長拿25％ 柯未守住 民眾黨議員指年輕人扎根少 支持度吃虧

〔記者何玉華、蔡思培、陳冠甫／台北報導〕總統選舉結果揭曉，在台北市執政八年的民眾黨總統候選人柯文哲得票率墊底，失守本命區。民進黨議員認為，柯文哲在台北市得票比外縣市低，甚至沒守住二○二二年黃珊珊選台北市長的廿五％得票率，代表北市民「看破」柯，對他不買單，柯在北市沒行情；國民黨議員指柯不可預測、不穩定性，讓選民沒有信任感。民眾黨議員陳宥丞認為，是受年輕人在北市扎根少的人口結構影響，造成民眾黨在北市吃虧。

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總統選舉在北市的票數分配，「賴蕭配」五十八萬七八九九票最高、得票率卅八．一三％；「侯趙配」五十八萬七二五八票、得票率卅八．○八％；「柯吳配」卅六萬六八五四票、得票率廿三．七九％。

顏若芳︰柯施政滿意度均六都之末

民進黨議員顏若芳表示，柯文哲在北市執政八年，本命區得票率墊底，是因為市民太清楚柯文哲了，過去施政滿意度都是六都之末，希望用過去被執政的經驗，告訴其他縣市的選民，柯並不如他所吹噓的財政紀律好、治理好。顏認為，蔣萬安選市長獲得五十七萬五五九○票、得票率四十二．二九％，「侯趙配」這次在蔣萬安賣力輔選下，票數已達到極限，恐將是蔣未來競選連任、爭取大位時的危機。

簡舒培︰3黨得票各自保住基本盤

民進黨議員簡舒培表示，在藍軍優勢的北市，國民黨只拿到三成多選票，顯示票被民眾黨瓜分。簡認為，三黨在北市得票不過半是各自保住基本盤，而柯得票比外縣市低，代表他在北市沒行情，市民再次對他的滿意度給低分，對他選總統不買單，甚至沒守住黃珊珊選市長的廿五％得票率；民進黨則較陳時中選市長時的四十三萬四五五八票、得票率卅一．九三％佳。

秦慧珠︰各擁優勢 藍綠幾近平手

國民黨議員秦慧珠認為，侯友宜的警察形象不像韓國瑜遭定位成草包，而趙少康代表知識藍、經濟藍、戰鬥藍，兩人在北市都有一定的支持度；柯文哲施政滿意度雖不高，也有死忠粉，導致賴清德無法重演上次「蔡賴配」在北市大贏「韓張配」十九萬票，僅以六百多票慘勝。

陳宥丞︰顯示第三勢力扎實存在

國民黨議員徐弘庭說，對執政黨不滿的選民，在藍、白之間選擇，並非否定柯文哲政績，而是對柯不可預測、不夠穩定的風格沒有信任感，在理性考慮後，棄保選擇相對信任的國民黨。

陳宥丞表示，柯文哲的得票顯示第三勢力扎實存在且支持民眾黨，但北市房價高，年輕人、中產階級雖在北市上班、上課、生活，戶籍卻可能是外移到桃園、新竹，從民眾黨在新竹得票第一可見一斑；受年輕人在北市扎根少的人口結構影響，第三勢力的板塊短時間很難撐起來，民眾黨因此吃虧，而民進黨也遇到相同的問題。

2024總統大選

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