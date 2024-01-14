賀賴清德當選 布林肯：美致力維持兩岸和平

台灣大選結果出爐，美國國務卿布林肯說，美國恭喜賴清德在台灣總統選舉中勝選，美國致力於維持兩岸和平與穩定，以及和平解決歧見，也會繼續根據美國的一個中國政策與台灣合作，促進雙方長期的非官方關係。（法新社檔案照）

2024/01/14 05:30

〔國際新聞中心、駐日特派員林翠儀、記者陳政宇／綜合報導〕台灣大選結果出爐，美國國務卿布林肯說，美國恭喜賴清德在台灣總統選舉中勝選，美國致力於維持兩岸和平與穩定，以及和平解決歧見，也會繼續根據美國的一個中國政策與台灣合作，促進雙方長期的非官方關係。日本外務省十三日晚間在官網發布外相上川陽子的祝賀談話，向賴清德及圓滿舉行的民主選舉獻上祝福，期盼未來繼續深化日台交流，也期望台灣問題透過對話和平解決。英國外相卡麥隆也表示，台灣選舉「是台灣活躍民主的見證」，「希望台海兩岸將重新努力，透過建設性的對話，在不受威脅或者動用武力或脅迫下，和平解決歧見」。

卡麥隆：台灣活躍民主的見證

不過，美國總統拜登十三日被問到對台灣總統選舉結果時，則回應說，「我們不支持獨立」。路透報導，拜登政府一直擔心，台灣選舉產生的新政府和過渡階段會令美國與北京的衝突升級。

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美眾議長：派代表團祝賀就職

歐洲聯盟也發表聲明，表達歡迎這場選舉。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾說，「歐盟仍對台灣海峽日益升高的緊張感到擔憂，反對任何片面改變現狀的企圖」，「歐盟強調，台海兩岸的和平與穩定是區域和全球安全繁榮的關鍵」。

美國聯邦眾議院議長強生則透過社群媒體X平台祝賀賴清德當選下任台灣總統，也樂見民主在台灣的蓬勃發展。

強生表示，美國可望與賴清德合作，在與現任總統蔡英文建立的穩固夥伴關係基礎上持續努力。他也期待見到美台能共同持續為所有熱愛自由的國家與印太夥伴推動自由與安全原則。

為了展現美國國會對安全與民主的持續承諾，強生說，將要求眾院相關委員會主席在五月就職典禮時率代表團訪台。

巴拉圭總統：期待擴大台巴合作

友邦巴拉圭總統貝尼亞昨晚則透過視訊，對正副總統當選人賴清德與蕭美琴表達恭賀。貝尼亞表示，樂見台灣再度透過民主選舉展現其價值，也期待新政府深化台巴合作關係。

上川陽子：盼繼續深化日台交流

上川在祝賀談話中提到，台灣對於日本而言，是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員往來交流極為重要的夥伴。日本政府將持續維持與台灣的非政府間實務關係立場，致力於深化日台間的合作與交流。至於圍繞台灣的問題，期望能透過對話和平解決，同時，也期許能為區域的和平與安定帶來助益。

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