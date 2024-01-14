吳沛憶接棒林昶佐 保住中正萬華

吳沛憶接棒林昶佐，當選北市第5選區立委。（記者陳奕劭攝）

2024/01/14 05:30

捐出補助款 作選區孩子教育經費

〔記者陳奕劭／台北報導〕北市立委第五選區（中正、萬華）是「藍綠白」三腳督激戰區，選情緊繃不輸總統大選，昨天選舉結果出爐，民進黨立委候選人吳沛憶以六萬六九三二票勝出，成功接棒現任立委林昶佐，讓藍白棄保策略破局。吳沛憶發表當選感言表示，未來會不分黨派、顏色，盡全力為選民服務，也宣布會將選票補助款全數信託，捐給中正、萬華孩子作教育經費。

四年前林昶佐在民進黨禮讓下獲八萬一千多票、得票率近四十五％，以五四一六票差距，擊敗國民黨立委候選人林郁方的七萬六千多票，當時獲柯文哲支持的無黨籍候選人徐立信獲得二萬二千多票。

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本次中正萬華選區同樣是「藍綠白」三腳督，無黨籍候選人于美人拿下三萬八九一三票，導致吳沛憶和國民黨候選人鍾小平得票數下降，尤其鍾小平僅五萬七六三四票，跟吳沛憶差距拉大到九二九八票，得票數大幅下降。

吳沛憶表示，感謝大家給年輕世代信任，她是少數三十世代的立委，未來會努力參考各黨派政見，用力為年輕世代關心的正義發聲。她強調，雖然自己是民進黨提名的候選人、也堅持政黨立場，但未來會不分黨派、顏色，盡全力為中正、萬華選民服務。她在會中宣布將選票補助款全數信託，捐給中正、萬華孩子作教育經費。

鍾小平︰盡力了 于美人︰信念不變

鍾小平僅說，他盡力了。于美人無奈表示，有些事就是贏與輸，有些事情就是對與錯，有些事情是要做或是不要做而已，她不會因為勝負改變信念、不會考慮加入任何政黨、不會改變始終相信的事情。她希望，用有限的資源做力所能及的事，希望中正、萬華的美好價值被保留。

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