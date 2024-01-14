外媒：賴當選 給習一記重擊

正副總統當選人賴清德、蕭美琴在確認當選後隨即召開國際記者會。（記者叢昌瑾攝）

2024/01/14 05:30

〔編譯管淑平、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕台灣民進黨總統候選人賴清德贏得十三日的總統選舉，國際媒體指出，台灣選民無視中國的警告，對北京說不，賴清德這名中國眼中的「麻煩製造者」當選總統，並且為民進黨贏得空前的連續三屆執政權，是給中國領導人習近平的一記打擊，台灣將繼續在政治、經濟上遠離中國的路線。

日本產經新聞報導，台灣選民對中國的統一壓力說「NO!」這也是台灣總統直選以來，首度由執政黨連續三屆執政。朝日新聞號外「台灣持續親美路線」，也指出，強調「統一是歷史必然」的中國習近平政府，恐將加強對台壓力。讀賣新聞則指出，台灣選民在選舉「維持現狀」，強調台灣獨自性的民進黨繼續執政，也凸顯出中國是中國、台灣是台灣的「台灣人意識」已經確立。

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美國有線電視新聞網（CNN）指出，選舉結果顯示，選民支持民進黨的觀點，即台灣是一個實質的主權國家，應該加強防範中國的威脅，並且深化與其他民主國家的關係，即使這意味著北京的經濟懲罰或者軍事威嚇。這個結果也是對中國領導人習近平八年來對台灣愈加強硬策略的進一步無視，以及對支持與北京關係升溫的國民黨的又一次重擊。

國民黨支持與北京升溫 選民投反對票

CNN引述分析家看法，中國可能在接下來幾天或幾週，加強對台灣的經濟和軍事壓力來展現其不滿，更強硬的反應可能會等到賴清德五月上任時。

彭博評論認為，賴清德被北京稱為「麻煩製造者」、「分裂份子」，他當選總統，是給習近平的一記打擊，可能令北京不滿，也考驗才穩定下來的中美關係；台灣選民決定支持賴清德，凸顯他們對於與中國保持距離的渴望。

華爾街日報指出，選舉結果釋放出台灣會繼續走在將卸任總統蔡英文任內建立的政治、經濟遠離北京的路線。華盛頓郵報指出，國際將以他如何管控愈加好戰的北京，以及他是否能避免區域爆發一場重大危機，來評斷賴清德的總統任期。美國全國公共電視台的報導，還提到民眾黨在台灣傳統兩黨政治體系中崛起，反映出選民對其眼中民進黨、國民黨的貪污和意識形態僵硬感到厭倦。

路透指出，賴清德上任後，可能面臨他有過的最艱鉅任務，得處理中國的憤怒。美聯社表示，這場選舉結果將畫出未來四年台灣與中國關係的軌跡，涉及的利害關係是台灣的和平與穩定。

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