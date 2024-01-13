選前遊行 林右昌挺鄭文婷進國會

選前之夜內政部長林右昌、立委蔡適應和議長童子瑋陪鄭文婷掃街。 （記者盧賢秀攝）

2024/01/13 05:30

〔記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導〕基隆市立委選舉選前之夜藍綠雙方都在市區大遊行，民進黨「顧基隆挺台灣大遊行」晚上七點四十分從南榮路、愛三路口出發，包括內政部長林右昌、立委蔡適應和議長童子瑋陪同鄭文婷掃街，向市民催票，踴躍出來投票。結果藍綠兩方遊行人馬和車隊在愛三路與仁一路口狹路相逢，雙方人馬高喊民進黨總統候選人「賴清德」與國民黨總統候選人「侯友宜」名字，互相叫陣、輸人不輸陣，警方及時將兩方人馬隔離才順利遊行。

昨天選前衝刺，鄭文婷採車隊掃街，分別由林右昌、「川流不息」王義川基隆車掃，下午由民進黨前秘書長林飛帆與基隆市議員童子瑋陪同掃街。晚上七點四十分在市區大遊行，林右昌、蔡適應、童子瑋及所有支持者都站出來，支持賴清德和鄭文婷。

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林︰這次選舉很關鍵 要去投票

林右昌表示，這次選舉對台灣和基隆都非常關鍵，民眾站出來揮手加油，對民進黨候選人是很大的鼓勵，希望晚上整理好情緒，為台灣民主進程投下關鍵一票。

王義川表示，鄭文婷律師過去用法律專業照顧弱勢，選上議員後，結束律師事務所工作專心問政，防疫期間照顧攤商。他呼籲支持者今天要出來投票，讓鄭文婷進入立法院，幫助賴清德、蕭美琴執政，讓政府提的法案能順利通過，不要回到舊勢力、舊時代，讓鄭文婷順利接棒蔡適應，讓基隆建設繼續向前。

鄭︰謝國樑上任 很多建設停滯

鄭文婷表示，過去這一年，基隆市長謝國樑上任後，在林右昌執政時期規劃的很多建設都停滯不前，甚至還沒做的，謝國樑都不要做了，民進黨總統候選人賴清德喊出的「選對的人、走對的路」，基隆鄉親一定有很深的感觸。

2024立委選舉

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