《第四選區》高嘉瑜轟中美置產 李彥秀回擊作秀

2024/01/13 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第四選區（內湖、南港）民進黨高嘉瑜昨在選前最後一天出招，推出批評國民黨對手李彥秀的影片，最後更用字幕說：「你要立委美國、中國都買豪宅，就投三代世家李彥秀」；李彥秀也推出影片反擊，並強調不會被抹黑擊倒，更批平常都在作秀的人，到選舉才到處抹黑打卡，不相信選舉的奧步能贏過認真打拚。

高嘉瑜PO出的影片，內容剪接她批評李彥秀在中國、美國都置產，以及半年選三次，包含議員、議長、立委等的新聞片段，最後用字幕說：「你要立委唯一打財團抓弊案，請投平民代表高嘉瑜」。

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高指李內湖聯開案 收500萬政治獻金

高嘉瑜昨受訪表示，李彥秀長期以來不斷攻擊她，她希望讓民眾清楚了解誰是真正在做事、誰為港湖做最多，李彥秀在內湖聯開案收潤泰五○○萬的政治獻金，而她則是把內湖聯開案移送監察院，為市民追回聯開百億。

高嘉瑜也酸，李彥秀的媽媽說，李彥秀就是很有本事，而她認為李彥秀的本事，就是跟建商財團非常好，企業捐款是全國第二高，她的本事則是敢打財團，敢幫市民爭取權益，在立法院無論是動保、司法正義的議題上都被評鑑為優秀立委，在七十三席民進黨立委內，質詢次數最多。

李呼籲 民眾力挺正直與良善

李彥秀昨PO出反擊影片，其中有放上高嘉瑜在唱歌的畫面，並配上字幕：「平常服務找不到人，選舉時才四處行兩三步，平常都在作秀的人，到選舉才到處抹黑打卡，相信港湖鄉親都看在眼裡。」她也呼籲，希望民眾能夠力挺正直與良善，相信選舉奧步不會贏過認真打拚。

另外，高嘉瑜前天於市場拜票，高喊國民黨對手李彥秀收財團政治獻金，卻遇到李彥秀的媽媽辱罵，甚至拿前男友林秉樞毆打一事反問：「妳為什麼被打？」李彥秀前天也道歉；媒體詢問高是否接受道歉，她表示這對受害者來說是非常不公平的事，希望能多一點同理心去理解。

2024立委選舉

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