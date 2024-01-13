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選前之夜台南場 賴妻吳玫如驚喜現身

民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如（左）昨現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如（左）昨現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台。（記者王姝琇攝）

2024/01/13 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如昨晚現身台南場選前之夜，首次為賴清德站台，支持者激動高喊：「賴總統！」現場稱已突破六萬人，不僅擠爆安億路，就連一旁林默娘公園內也擠滿支持者。賴清德強調，有信心贏得選舉，呼籲支持者用選票迎接新時代的來臨。

賴籲鄉親三票支持民進黨 再次守護台灣

賴清德感謝大家熱情相挺，他和牽手（吳玫如）及所有立委候選人、競選團隊，都有深深的感動。賴指出，他的政治之路是從台南開始，沒有台南就沒有賴清德，近期國際媒體都報導台南是二○二四全球最佳的參訪地點，這代表世界已經看見台南、肯定台南，成為世界的台南。

賴清德說，搭檔蕭美琴也是在台南成長，這是歷史上第一次正、副總統候選人都出身台南，還有不分區立委候選人王義川也是台南人，現在他和蕭美琴要從台南出發，帶領大家走進世界，每次總統大選台南市都是民進黨最高得票率的所在，此次選前之夜再度回來台南，就是邀台南民主聖地的大家，一起再次守護台灣，支持賴清德和蕭美琴，並且立委全壘打，國會過半，懇求鄉親三票支持民進黨。

賴清德也強調，這場選舉選風惡質，在野黨為了選舉利益抹黑扭曲，甚至不惜貼標籤攻擊台南，還進行仇恨動員，非常不應該；我們要用真誠的選票，阻止惡質的選舉。

民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如（左三）昨現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台。（記者王姝琇攝）

民進黨總統候選人賴清德太太吳玫如（左三）昨現身台南市選前之夜，首次為賴清德站台。（記者王姝琇攝）

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