蔡英文彰化催票 陳秀寶拚得票率逾6成

總統蔡英文（左四）到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，蔡英文喊出，讓陳秀寶（左三）得票率超越蔡英文的6成，繼續留在國會服務！ （記者劉曉欣攝）

2024/01/12 05:30

〔記者劉曉欣、張聰秋／彰化報導〕選前衝刺！總統蔡英文昨天到彰化縣福興鄉同安寮社尾庄慈安宮參拜，她表示，在其兩任的總統任內，民進黨在國會都過半，在福興鄉得票率也超過六成，這次國會要過半，鄉親要全力支持在地的民進黨第一選區立委陳秀寶，讓陳秀寶得票率還要超越蔡英文，繼續留在國會服務。

兩任國會均過半 盼繼續支持民進黨

蔡英文指出，民進黨執政八年來，經濟成長在亞洲四小龍中名列第一，股票更是已超越香港。她上任以來為了推動基礎建設，卻遭在野黨強力反對，最後能夠順利推動的最大關鍵，就是國會過半，才有現在台灣的繁榮發展。

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蔡英文指出，全世界都在關注台灣這次選舉，台灣的民主自由是亞洲第一名，全世界都在看，台灣這次選舉會不會因為遭受壓力就屈服，還是能夠延續民主自由，所以這次選舉很重要，希望鄉親一月十三日投下守護台灣民主自由的一票。

二選區黃秀芳車掃 楊曜聰路口拜票

蔡英文到福興慈安宮參拜，由慈安宮主委黃萬興接待。陳秀寶表示，同安寮十二庄請媽祖是百年無形文化資產，社尾地區居民完成建廟大業，也讓這項文化傳統更加發揚光大。

此外，第二選區立委候選人黃秀芳、國民黨楊曜聰，昨天集中火力攻防，雙方陣營站路口、車掃拜票。國民黨的楊曜聰拿建設與問政表現議題，要求對手要誠實面對選民，民進黨黃秀芳則呼籲鄉親，不要讓抹黑伎倆意圖影響選情，選戰最後一哩路，請大家沈住氣，但要有危機意識。

2024立委選舉

選前最後衝刺，彰化縣第2選區立委候選人黃秀芳（中）在選區車隊掃街拜票。（黃秀芳競總提供）

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