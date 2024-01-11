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首頁　>　政治

中國招待旅遊》國民黨副主委率團 宜蘭53人全列被告

國民黨宜蘭縣黨部副主委蔡志岡（右）涉率團赴中國旅遊，接受中方落地招待。（陳俊宇競總提供）

國民黨宜蘭縣黨部副主委蔡志岡（右）涉率團赴中國旅遊，接受中方落地招待。（陳俊宇競總提供）

2024/01/11 05:30

〔記者蔡昀容、黃佳琳、黃明堂／綜合報導〕宜蘭、高雄、台東檢方偵辦中共以旅遊招待等方式介入台灣選舉，分別查到國民黨工、資深民代及立委樁腳涉入，其中包括國民黨宜蘭縣黨部副主委蔡岡志列為賄選被告，訊後請回。

宜檢調查，蔡岡志涉嫌率團，與村里長、民眾赴中國旅遊，行程由國台辦全權安排，接受中方落地招待，國台辦並發表「要選有利祖國之人」等言論。檢警調初步清查共三團五十三人涉案，均列賄選被告，訊後請回。

民進黨立委候選人陳俊宇競選總部抨擊，中國共產黨就是在幫中國國民黨賄選。蔡說，他以宜蘭縣體育會理事長身分率團去中國參訪賽事場館，這是正常交流，為什麼要扯政治？

「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍，被檢警調發現她接受中國江蘇省南通市台辦人員指示，去年十月率領國民黨工、議員助理卅多人到中國旅遊，高雄地檢署向法院聲押，但法官裁定無保飭回，雄檢不服已提出抗告。據悉，檢方掌握藍營某資深民代也牽涉其中，全案正擴大清查中。

台東也傳中國介選 藍委樁腳涉案交保

台東地檢署日前也接獲情資，指出國民黨籍平地原住民現任立委廖國棟的余姓樁腳，招攬國人赴中國旅遊接受招待，疑有境外勢力介選，檢方前天及昨天傳喚被告余姓男子及選民共十三人到案釐清，余男被諭知八萬元交保。

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