國家級防空警報大響 國防部︰中國火箭路徑改變 做必要發布

國防部9日偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，進入我國防空識別區，並由台南經台東後，脫離我防空識別區。（國防部提供）

2024/01/11 05:30

〔記者吳書緯、施曉光／台北報導〕國防部九日首度發「國家級警報」簡訊，指中國發射衛星，已飛越台灣南部上空，請民眾注意安全，在野黨與部分輿論仍質疑發布警報涉及介選。國防部發言人孫立方少將昨晚還原九日發布國家級警報決策過程；他指出，空作部中將指揮官反應時間「以秒計算」，綜合所有情資認為有必要就發布，九日最高的層級為國防部長邱國正，總統府未涉入。

決策最高層級為國防部長邱國正 總統府未涉入

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孫立方接受媒體人范琪斐訪談時表示，中國此次發射衛星火箭，軍方在追蹤路徑時，發現到某一個座標時開始變動，與原本依據公開情資所掌握預測路線不一樣，解算發現會通過台灣上空，因此空軍作戰指揮部必須立刻研判是推進系統發生故障或刻意經過台灣上空，且當下無法判斷到底是什麼狀況導致路徑改變，因此空作部第一時間就是考量確保國民安全。

國防部稍早說明，空作部依敵情威脅按相關規定處置，作業全程以國防安全為考量，絕無受政治干擾，更無所謂「介選」情事。

國防院政策分析員陳柏宏昨評析，此次國防部發布警報，是因為火箭偏離預期的軌跡，往北進入我國領土上空，這次事件也正好顯示我國的長程預警雷達性能完全能夠追偵遠自一千九百公里外發射的火箭，並全程測繪其飛行軌跡，具備多層次防空的最外層監偵能力。

國防院助理研究員王彥麟說，先期發布警報雖能爭取避難時效，但預測精度較低，建議參考日本政府做法，依分析結果逐次發布警報，在危機解除時再度通知，尤其應向國人強調第二次以後發布警報並非「前次警報之訂正」，而是「經持續監偵、分析所獲最新結果」，以安民心。

國民黨軍系不分區立委候選人陳永康表示，這次中國發射的是高度在二百八十公里到八百公里之間的低軌衛星，很多外國低軌衛星也都會通過台灣上空，因此不見得一定要發布警報，國防部能掌握到是好現象，他還是予以肯定，但時間不應有延誤，希望未來在時間的精確度與圖像的精準度上要再努力。

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