決定新花蓮 陳建仁陪張美慧掃街

行政院長陳建仁（右）昨天到花蓮擔任張美慧最佳助選員，陪同車掃花蓮、新城鄉，沿途獲得支持者熱烈歡迎。（記者花孟璟攝）

2024/01/11 05:30

團結花蓮人「換掉傅崐萁」 支持者高喊2號「雙美」凍蒜

〔記者花孟璟／花蓮報導〕選前倒數衝刺，行政院長陳建仁昨到花蓮陪同民進黨花蓮區域立委候選人張美慧，進行「決定新花蓮」車隊掃街！張美慧強調，盼團結花蓮人「換掉傅崐萁」，總統、立委都票投二號。

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「換掉傅崐萁就差你一票」！陳建仁與張美慧昨天站上宣傳車，沿著花蓮市金三角、美崙、新城鄉北埔村主要街道拜票，大仁哥展現親切笑容、雙手比「二」號懇託民眾票投立委二號張美慧、總統副總統二號賴清德蕭美琴，沿途熱情民眾也熱情按喇叭、開窗戶揮手，高喊二號「雙美」凍蒜、「美德贏台灣」表達支持；不過因行程緊湊陳建仁未受訪。

陳建仁車掃結束，決定新花蓮車隊隨即直奔南花蓮，從富里、玉里、瑞穗一路往北車掃，昨晚於玉里鎮街頭徒步掃街。

王義川、卓冠廷今合體張美慧

張美慧說，為期三天的「決定新花蓮」車掃今天將從瑞穗後援會出發，車掃光復、鳳林鎮，晚間回防花蓮，將與不分區立委候選人王義川、民進黨發言人卓冠廷在吉安及花蓮市車掃；選前最後一天則將戰力集中選票最多的北花蓮三鄉鎮市，力拚選民支持。

張美慧說，選對的人才能決定花蓮新未來，別再讓花蓮繼續落後台東，傅崐萁夫妻已經在花蓮超過廿年，這次選舉是終結花蓮國惡名、下架特權夫妻的好機會，「換掉傅崐萁，就差您一票！」期盼花蓮選民攜手促成「雙美合體．花蓮再起」，票投二號，總統立委雙贏！

傅崐萁中區鄉鎮車隊拜票

國民黨立委候選人傅崐萁昨天在中區鄉鎮車隊掃街，傅崐萁認為，中國發射研究衛星早就不是第一次，過去也沒用國家警報，這次國防部刻意在選前發送簡訊警報，還稱使用英文的飛彈missile是「疏忽」、事後才致歉，懷疑是企圖製造恐慌，選國民黨才不會把台灣推向戰場。

2024立委選舉

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