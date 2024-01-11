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《北市第4選區雙姝交火 》內湖交通解方 高嘉瑜、李彥秀互批不可行

2024/01/11 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲任內八年無法解決內湖塞車問題，面對此燙手山芋，第四選區民進黨立委候選人高嘉瑜提出重建港墘橋，以及國道一號東湖交流道增設基隆方向出入口，減少行經內湖車流的解方；國民黨立委候選人李彥秀則認為應加速捷運民生汐止線、東環段、基隆捷運興建，並評估板南線東延，讓民眾減少轉乘，吸引更多人搭捷運，但兩人相互質疑對方政見不可行，雙姝於交通議題上再度交鋒。

高嘉瑜建議蓋港墘橋 國一增出入口

高嘉瑜建議，於國道一號東湖交流道增設基隆方向出入口分散車流，興建敬業三路跨到對面塔悠路的「港墘橋」，以減少行經車潮，並將捷運汐東線延伸至舊宗站，解決轉乘過渡期。

不過李彥秀對此質疑，此區為飛航管制區，過高不符合航高限制，過河地下道太深，並不能滿足設計規範，且高灘地連接高灘地橋梁，涉及《申請施設跨河建造物審核要點》，高任立委時未讓中央鬆綁法規，若她未來重回立法院，在確認安全無虞下，將向中央爭取放寬法規限制、解決港湖交通問題。

李彥秀催加速興建捷運 板南線東延

李彥秀發現，按中央目前規劃的基隆捷運，將與民生汐止線、板南線有部分路線重疊，恐造成發車打結，台北至基隆乘客交通將面臨多次轉乘，且基隆捷運南港段施工，將讓市民大道八段及忠孝東路七段縮減車道，交通黑暗期預計長達六年，建議讓板南線往東延，使板南線、基隆捷運、民生汐止線直接連線，即可減少轉乘。

但高嘉瑜對於李所提「板南線東延」的政策指出，她曾對此開過協調會，當地里長也有所期待，但鐵道局評估可行性較低，依目前的月台空間及鐵道規劃，延伸較為困難。

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