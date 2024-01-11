《苗栗立委選戰》曾玟學控論文抄襲 邱鎮軍︰比對合規定

苗栗縣立委候選人曾玟學（右）控對手邱鎮軍（左）的碩士論文涉嫌抄襲；邱鎮軍陣營回應，符合學校對於論文的門檻規定。（資料照）

2024/01/11 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學，昨控國民黨對手邱鎮軍的國立暨南大學碩士論文涉嫌抄襲，連論文致謝辭都是從「百度」抄來。邱鎮軍陣營回應，邱的論文經「快刀」系統比對，本文所得相似度約廿八％，符合暨南大學該系所對於論文的門檻規定。

曾：連謝辭都抄百度 已具名檢舉

曾玟學指出，邱鎮軍於二○一八年取得國立暨南大學高階經營管理碩士，但邱六十二頁論文中，問卷附件達卅頁，本文僅卅二頁，其中又有約十五頁圖表，文字部分只有十七頁，且多處涉嫌抄襲，論文致謝辭都是從「百度」抄來。

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曾玟學說，他已正式向暨大具名檢舉，並經向暨大求證，之前僅有高職學歷的邱鎮軍無法以大學或專科同等學力就讀碩士，唯一可能就是業界優秀人才的「吳寶春條款」。但邱把暨大給他進修的機會，用一份連高中的專題報告都不如的論文交差了事。

「邱鎮軍可以打混，但是苗栗不能再浪費時間。」曾玟學批邱不僅擔任議員時議會問政不認真，選舉政見東抄西抄，凸顯「沒料」，並認為邱的能力不僅無法面對國會高強度的質詢與議題攻防，也沒有能力在各縣市高度競爭中替苗栗爭取經費和建設。

邱營︰快刀比對 相似度28％

邱陣營表示，早預料到對手會來這一手抹黑操弄，團隊已針對邱的論文利用「快刀」系統進行相關比對；快刀是國內以中文文獻資料庫為主的相似度比對系統，不僅被各大院校採用，也曾獲經濟部百大創新產品獎和國家品牌玉山獎，在國內極具公信力。

邱陣營表示，邱的論文經排除目錄、致謝、文末文獻、附件及圖表後再由快刀系統進行比對，所得相似度約廿八％，符合暨南大學該系所對於論文的門檻規定。

邱陣營表示，比對系統間可能因資料庫收集和演算法的不同，有不同的比對結果。不過比起曾玟學的論文根本不公開電子檔，僅開放紙本論文，無法用比對系統比對，不知道誰才是做賊心虛。

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