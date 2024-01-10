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《台南立委選戰》郭國文發表安定政績 里長力挺

民進黨立委郭國文（右五）與地方里長共同召開記者會，說明成功擋下九崴天然氣發電廠案等安定區問政成績。（記者劉婉君攝）

民進黨立委郭國文（右五）與地方里長共同召開記者會，說明成功擋下九崴天然氣發電廠案等安定區問政成績。（記者劉婉君攝）

2024/01/10 05:30

〔記者劉婉君／善化報導〕第二選區立委選情激烈，民進黨立委候選人郭國文與地方里長召開記者會發表安定區政績，三年來先後阻擋引發地方爭議的竑榮水泥廠與九崴天然氣電廠設廠案。南市副議長林志展說，近來一直有人操作九崴案起死回生的耳語，用謠言製造恐慌，九崴案如果真的起死回生，他願辭職，否則也請造謠者辭職。

九崴南科天然氣發電廠在地方民眾抗爭及民代奔走下，市議會決議反對，市府也表態與民意站在一起，業者已於去年底宣布「遷移場址」，郭國文昨天召開記者會，秀出九崴電力公司向環境部申請撤回環境影響說明書審查案的公文，強調九崴重新選址是與經濟部多次協調促成的結果。

林志展說，九崴案在許多民代強力監督下，市府早就宣布沒有民意沒有共識就不會通過，卻仍有人用造謠及抹黑來抹煞大家的努力，真的很要不得。郭國文指出，居民安心，生活才能安定，因此面對引起爭議的竑榮水泥廠及九崴天然氣廠，都出面擋下，盼外界不要輕信謠言。

中榮里長翁炳煙表示，中榮里鄰近南科台南園區及樹谷園區，住戶有許多是科學園區的從業人員，應該興建商場、公園，增加生活機能，但卻陸續有水泥廠、天然氣發電廠想要進駐，遭到居民強烈反彈。居民三年來擋下二個爭議性的開發案，希望政府正視，日後引進投資時要審慎評估，傾聽地方意見。

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