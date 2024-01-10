彰化催票 蕭美琴陪吳音寧、陳秀寶車掃

彰化立委候選人吳音寧與副總統候選人蕭美琴共比愛心。（記者顏宏駿攝）

2024/01/10 05:30

〔記者湯世名、顏宏駿／彰化報導〕投票進入倒數階段，民進黨副總統候選人蕭美琴昨天陪同彰化立委候選人吳音寧、陳秀寶掃街拜票，沿途支持者搖旗吶喊：「凍蒜！」還有人高喊：「蕭美琴我愛妳」；蕭美琴對於支持者要求簽名都來者不拒，展現超高人氣和親和力。

蕭美琴昨天下午先抵達彰化立委第一選區鹿港鎮，正好遇上中國發射衛星時刻，國防部發布國家級警報，蕭美琴表示：「我有掌握」。拜票車隊穿梭在鹿港鎮、福興鄉大街小巷，沿途大批支持者搖旗吶喊「美德加油、美德凍蒜」，還有人揮手、拿手機攝影，甚至原本在做生意的店家聽到蕭美琴車隊即將經過，放下生意不做跑到大街上揮手致意。

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陳秀寶：強化自己才能對抗中國

對中國發射衛星一事，陳秀寶指出，台灣民眾一向對中國武力恫嚇都很厭惡，也認同要強化自己的力量，才有能力來對抗中國的威脅，捍衛自己的主權、國家，確保國人的自由與安居樂業。

蕭美琴接著轉往彰化縣立委第三選區溪湖鎮永安宮參香，包括溪湖鎮長何炳樺、代表會主席陳孟宏都在現場迎接，蕭美琴入廟時，受到村民熱烈歡迎，大家高喊：「副總統好！」在進入廟內參香時，蕭美琴把主位讓給吳音寧，並在廟方人員陪同下，用禮花參香。

吳音寧：一定要投票 地方要翻轉

蕭美琴步出廟口對民眾開講表示，選舉到最後關頭，感謝大家相挺，美德贏台灣，台灣贏德美，大家也要力挺最關心農民的吳音寧。現場高喊「吳音寧凍蒜」，民眾爭相跟蕭美琴合照，短短五分鐘的停留，為地方帶來一陣「蕭美琴旋風」。吳音寧說，在最後關頭一定要拉票、催票、固票、投票，地方要翻轉。tag_a〉2024總統大選

2024立委選舉

民進黨副總統候選人蕭美琴（左三）與彰化立委候選人陳秀寶（左二）鹿港合體掃街拜票，超高人氣無法擋。 （記者湯世名攝）

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