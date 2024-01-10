台中》江啟臣競總2幹部涉賄 謝志忠火力全開

國民黨海外助選團陪同台中市第八選區立委候選人江啟臣站路口，向往來鄉親問候。 （江啟臣提供）

2024/01/10 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第八選區民進黨立委候選人謝志忠昨有「川流不息，民主前行」大車隊，包括該黨不分區立委候選人王義川及新北市議員卓冠廷站台、助選，江啟臣則有國民黨海外助選團成員七十二人陪同站路口拜票，展現國民黨的團結，雙方再度針對賄選議題攻防，綠營呼籲票投謝志忠，以免江啟臣未來因競選幹部涉賄，日後還要補選。

江啟臣則指支持謝的東勢區農會常務監事賴裕銘也涉賄交保，謝則反駁，賴並非他的競選幹部，賴本人也澄清與謝志忠無關。

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王義川：江幹部涉賄交保 代表「有代誌」

王義川昨天高喊「江啟臣你慘了」，他表示，江的山城競選總部主委涉賄選交保，交保代表「有代誌」；卓冠廷則呼籲大家全力搶救謝志忠，江啟臣的競選團隊涉及賄選，就算當選，可能也做不下去，與其補選，不如一次投給謝志忠，不用再補選。

謝志忠表示，賄選不倒，豐原、山城及台灣都不會好，他也再度質問江啟臣「山城競選總部主委、榮譽副主委是否涉及賄選交保？」

江團隊回擊 謝含沙射影抹黑

江啟臣服務處發言人王昱翔回擊指出，無罪推定是基本法律原則，謝志忠含沙射影、抹黑他人人格，且曾公開表態支謝志忠的東勢農會常務監事賴裕銘，也涉嫌舉辦餐會，遭檢方卅萬元交保，呼籲鄉親拒絕惡劣選風，不要讓抹黑造謠成為台灣選舉的「新潮流」！

謝志忠回應指出，他的競選團隊沒有成員涉賄，更遑論交保，但江啟臣山城競總主委、榮譽副主委雙雙涉賄，保釋金額全國最高（五十萬元），江至今尚未說明。

挺謝涉賄交保 謝：非競選幹部

賴裕銘則強調，他舉辦餐會是給擔任餐廳廚師的前宣傳車駕駛鼓勵，與謝志忠沒有關連。

2024立委選舉

民進黨候選人謝志忠再度質問江啟臣，「山城競選總部主委、榮譽副主委是否涉及賄選交保？」（記者歐素美攝）

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