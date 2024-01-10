美國務院促中國 勿惡意對台介選

（取自美國國務院臉書）

2024/01/10 05:30

美智庫學者籲華府 要求中國尊重台灣選擇

〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣十三日舉行總統大選前夕，中國各項介選行動不曾停歇。美國國務院表態，敦促中國不要「干涉或惡意影響」台灣選舉，並要中國停止對台灣的外交、經濟和軍事施壓。此外，美國智庫學者也呼籲華府要求中國尊重台灣選擇。

針對中國於台灣大選前加強恫嚇行徑，美國國務院發言人八日告訴美國之音（VOA），「我們敦促北京當局停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，這根本背離和平及穩定的目標」。他強調，美方對台灣的民主進程充滿信心，並相信台灣選民應該在不受外界干涉的情況下選出下一任領導人。

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美國務院發言人︰北京試圖單方面改變現狀

發言人補充說：「北京在台灣海峽的持續挑釁行動表明，北京試圖單方面改變幾十年來維護了全球和平與穩定的現狀」。

報導指出，隨著中國在選舉前加大在台灣周邊的軍事活動，華盛頓重申了其立場，即台灣海峽是一條國際水道，並警告北京不要利用台灣的選舉做為不穩定的藉口。在華府發表強硬言論前，中國在台灣投票前加大了恐嚇力度，在台灣海峽附近部署了軍用飛機和海軍艦艇，並釋放了幾個氣球飛越台灣及其軍事基地附近。

「戰略暨國際研究中心」中國商業和經濟高級顧問兼主席甘思德表示，中國不斷升級的軍事活動「意在恐嚇」台灣，但他淡化了實際軍事衝突的可能性。他說：「我不認為它們（中國軍事活動升級）是實際攻擊台灣的意圖的開始，或者通過禁運或人們談論的其他情況製造其他類型的危機」。

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