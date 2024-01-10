向柯文哲喊話 侯友宜：當選後藍白共治

國民黨總統候選人侯友宜（前排右三）昨出席嘉市造勢晚會，侯友宜東石國中時期的十二位老師，贈送「以民為天」的四字掛軸，祝侯勝選。（記者丁偉杰攝）

2024/01/10 05:30

嘉市造勢 籲選民集中選票投「侯康配」

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕二○二四大選最後三天的關鍵時刻，國民黨總統候選人侯友宜昨天出席嘉義市造勢晚會時，向民眾黨對手柯文哲喊話，邀柯的白色力量一起團結下架民進黨，「我當選後，會組成聯合政府，結合藍白共治，完成政黨輪替」，這是對清廉民主、扛起政黨輪替責任，更是對台灣未來歷史的重要決定，籲選民集中選票投給「侯康配」。

侯國中老師送四字掛軸祝勝選

晚會在嘉市金山路與大同路口封街舉辦，主辦單位宣稱現場超過兩萬五千人，氣氛熱烈；藍營大咖包括黨主席朱立倫、不分區立委候選人韓國瑜、前副總統蕭萬長及嘉義市長黃敏惠、立委翁重鈞等人接力宣講，黨籍嘉市立委候選人張秀華、嘉縣海區立委候選人詹琬蓁及山區「在野大聯盟」無黨籍立委候選人林國慶到場尋求選民支持。

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侯友宜東石國中時期的十二位老師送給侯「以民為天」的四字掛軸，祝侯勝選。侯友宜表示，非常感謝一路疼惜他的老師們，「我是嘉義人，我以嘉義人為驕傲」。他當刑警時就用生命顧台灣，如果當選總統，要用台灣人、嘉義人善良正直、勇敢堅毅的精神，讓台灣這塊土地的人平安。

侯友宜話鋒一轉，批民進黨有三大爭議都「封存」，包括高端疫苗合約封存卅年；立委羅致政疑似不雅影帶及與總統蔡英文對話錄音的調查結果遲未公布；民進黨總統候選人賴清德老家被質疑違建未繳稅，公益信託無下文。

侯友宜也質問賴清德，面對民進黨「廢死、台獨、非核家園」這三塊神主牌，你什麼時候要表明立場？要逃避到什麼時候？心中到底有沒有中華民國？

侯友宜強調，嘉義四百年來第一次有子弟拚總統，他若當選後一定要拚顧台灣、顧嘉義。

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