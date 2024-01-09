基宜造勢 賴籲阻止更多馬文君們進立院

民進黨8日於基隆舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，總統候選人賴清德出席，支持者熱情到場力挺。（記者羅沛德攝）

2024/01/09 05:30

〔記者俞肇福、江志雄、陳彥廷／綜合報導〕大選倒數四天，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在宜蘭、基隆造勢爭取支持。賴強調，民進黨與國民黨、民眾黨走的是兩條不同的國家路線，一定在立院打結、「相打電」造成衝突，呼籲大家總統票投賴蕭配，國會席次也要過半，避免更多的「馬文君們」進入立法院阻擋國防預算。

民進黨昨晚在宜蘭羅東造勢，總統蔡英文、賴清德、立法院長游錫堃等綠營重量級人士都出席，會場湧入大批支持者，眾人高呼「台灣美德站出來」，凍蒜聲不絕於耳。

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蔡英文發言時細數中央執政七年多來的政績，並指她歷次總統選舉，在宜蘭得票率都過半，這次要繼續拚，相信賴清德、蕭美琴會做得更好，也請大家把民進黨立委候選人陳俊宇送進國會，傳承宜蘭縣的民主香火。

賴清德說，民進黨走的是信賴台灣的路，藍白走的是依賴中國老路，兩條不同的國家路線，一定在立院打結、「相打電」。民進黨不僅要贏得總統選舉，國會必須過半，未來如果朝小野大，中央政府施政就會受到阻礙，甚至出現更多「馬文君們」阻擋國防預算。

昨晚在基隆市國門廣場舉辦「信賴台灣基隆之夜」造勢晚會，吸引基隆市與鄰近的新北市汐止區、萬里區等地，有一萬多名民眾熱情相挺，包括蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、內政部長林右昌、立法委員蔡適應、基隆市議長童子瑋等人到場助講。

蔡英文表示，林右昌擔任基隆市長時大力建設基隆，打造成光榮的海洋城市，她期待把國家這部車子交棒給賴清德、蕭美琴，蔡適應交棒給鄭文婷，讓國家及基隆市都能繼續進步。

蘇貞昌說，鄭文婷跟他都是律師，鄭為了台灣的民主及基隆民眾，收掉律師事務所，努力為基隆打拚，呼籲基隆選民一定要支持她進入國會。

針對國民黨副總統候選人趙少康日前喊話「選前中共軍機別再到海峽中線附近」，賴清德昨天在屏東受訪時也反問，「為什麼不是共機以後都不要來？」賴認為，趙的言論，只是國民黨為選舉所提出的一時訴求，不值得支持。

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