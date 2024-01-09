反對重啟服貿 林飛帆批黃國昌 背叛太陽花精神

太陽花運動發起人林飛帆與當年參與者昨召開記者會強調，堅決反對重啟服貿、貨貿。（記者王藝菘攝）

2024/01/09 05:30

〔記者陳鈺馥、黃子暘、洪臣宏／綜合報導〕國民黨、民眾黨總統候選人主張重啟服貿，太陽花運動發起人林飛帆、魏揚與當年參與者昨召開記者會強調，堅決反對重啟服貿、貨貿，痛批柯文哲等投機政客扭曲太陽花訴求，並質疑黃國昌為了個人政治利益，背叛太陽花精神。

黃︰太陽花不是抱民進黨大腿

面對昔日戰友質疑，黃國昌回嗆，太陽花運動具體訴求是「兩岸協議監督條例」，民進黨當初做出莊嚴承諾，如今條例在哪裡？太陽花不是抱民進黨大腿；柯文哲也說，民進黨執政快滿八年，兩岸監督條例躺在立法院多久了？林飛帆變成「林九萬」，這符合太陽花學運精神嗎？

請繼續往下閱讀...

林批柯扭曲訴求 柯諷「林九萬」

對此，林飛帆撰文回擊，直批柯文哲意圖把太陽花運動扭曲為只反黑箱，而不反服貿。他強調，「太陽花運動的初衷，在於反對將台灣帶入兩岸經濟一體化的處境」。

對柯扯他過去職務薪資，林也指出，他不會像時任民眾黨的桃園黨部發言人馬治薇一樣，除了拿黨部薪資外，還收受中國資助，「要扯我薪資之前，可考慮看看這個迴力鏢會不會打到自己」。

林飛帆也對黃國昌說，非常同意太陽花運動不是要緊抱任何政黨大腿，「同樣的話，他應該送給緊抱柯文哲的自己」。

黑色島國青年陣線總召魏揚在記者會痛罵黃國昌，十年前未經運動決策會議同意，私下密會馬政府的總統府副秘書長蕭旭岑，十年後，竟為了個人政治利益，投身主張重啟服貿、兩岸一家親的民眾黨，明顯已背離太陽花運動初衷。

經民連召集人賴中強也批柯文哲扭曲太陽花訴求，太陽花一向反對重啟服貿、反對貨貿，現在因為中共不願拿掉一個中國等政治前提，兩岸監督條例也暫無立法必要。

黃國昌則反擊說，當年許多年輕人因為無法接受馬政府踐踏民主憲政程序，想靠卅秒的黑箱作業就宣告攸關台灣未來的服貿，才有太陽花運動，運動最終訴求是「兩案協議監督條例」，背棄承諾的民進黨才是背叛太陽花的精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法