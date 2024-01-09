中國官媒捧習 竟抄襲賴「在路上」

習近平。（法新社檔案照）

2024/01/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德「在路上」競選影片，網路累計破千萬次點閱。中國官媒新華社竟抄襲創意，也刊登「永遠在路上」專文吹捧中共領導人習近平；立委昨痛批，畫虎不成反類犬，習近平的在路上是古代皇帝出巡，毫無民主精神。

新華社刊出「永遠在路上—以習近平同志為核心的黨中央引領全面從嚴治黨向縱深推進」一文，稱治國必先治黨，黨興才能國強。在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，一刻不停推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設、新的偉大工程，堅持以偉大自我革命引領偉大社會革命、以偉大社會革命促進偉大自我革命，新時代中國共產黨人必將在新的趕考之路上，交出新的更加優異的答卷。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨立委林楚茵受訪表示，此事反映出中國共產黨所面臨的困境，在一黨專政下，持續強化內部維穩。「在路上」這支影片，沒有中國視為敏感的關鍵字，剛開始沒被過濾封殺掉，在中國境內廣為流傳後，中共才緊急以人工方式將影片下架。

立委批畫虎不成反類犬

林楚茵分析，許多中國民眾看到影片感受到台灣的自由民主，這讓中國非常緊張，中共官媒遂用「永遠在路上」要蓋掉討論風潮，以為這樣能影響中國民眾認知，此舉完全是「畫虎不成反類犬」，沒有辦法感動和影響人心。

「東施效顰，讓人感到噁心！」林楚茵批評，新華社還是用中共那套八股、歌功頌德方式吹捧習近平，只是標題有「在路上」，內容依舊是中華民族偉大復興，讓人嗤之以鼻，完全不能和中國網友也會分享的「台灣英德美」的「在路上」相比。

民進黨立委張廖萬堅表示，蔡英文、賴清德合拍的「在路上」影片，是指國家走在正確方向上，民主制度是會「交棒」傳承、一棒接一棒，希望選對的人、走對的路。中國官媒的「永遠在路上」，沒有傳承意涵，也沒有民主精神，完全就像是古代皇帝在路上出巡，只是為了宣揚習近平一個人的權威，包裝中共極權專制，展現獨裁者的權力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法