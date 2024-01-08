苗博雅、羅智強固樁 商圈理事長：推都更就支持

永康商圈理事長李慶隆（右）昨天與大安區立委候選人羅智強（中）同框。（記者蔡思培攝）

2024/01/08 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市社民黨大安區立委候選人苗博雅，去年底獲深藍背景、曾長期擔任國民黨大安區前立委蔣乃辛競選總幹事的永康商圈理事長李慶隆有條件支持，願一同推動都更改革。但李日前發聲明表態反對廢死，猛攻苗廢死背景的國民黨立委候選人羅智強得知後登門拜訪李，並承諾若當選立委將聘請李擔任都更首席顧問，兩人昨更一同掃街拜票，讓外界認為羅拔樁成功。李則解釋，只要願意幫忙推動都更都支持。

苗博雅昨天回應，李慶隆為人處事佳，自己絕對不會讓朋友為難，強逼友情撕裂。

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李慶隆昨表示，台灣未來廢除死刑的機會是零，有七十三％民眾反對廢除死刑，「若議題丟到公投，也是三○○％沒辦法通過！」問題是要不要去執行、槍斃。

羅智強也批，苗曾是廢死聯盟法務主任身分，但在競選公報、政見發表會中都未提廢死政見，很多選民都不清楚苗支持廢死，他呼籲苗勇敢面對議題，將心中真正想法告訴選民。

苗博雅則反嗆羅在選舉公報也未寫支持兩岸統一，經歷未提到發動馬王政爭，也沒有寫國民黨支持開放中生來台就業、重啟服貿，這樣的人有何資格質疑他。

不過，李慶隆昨未針對支持羅智強或苗博雅明確表態，僅強調先前會有條件支持苗是因為都更，也希望羅當選可鬆綁都更法條。李表示，只要願意幫忙推動都更都支持，苗、羅兩人都很優秀，誰當選都更對選民都會是福氣，至於死刑議題可讓選民決定。

2024立委選舉

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