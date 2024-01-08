韓譏像空氣槍 不會贏 柯：私下跟我講的不一樣

韓國瑜稱柯文哲選舉像空氣槍，很熱鬧但不會贏；柯文哲昨在高雄受訪回說，韓國瑜受到很大壓力。（記者李惠洲攝）

2024/01/08 05:30

〔記者葛祐豪、蘇孟娟／綜合報導〕國民黨不分區立委被提名人韓國瑜前天在造勢場合表示，「民眾黨總統候選人柯文哲像空氣槍，很熱鬧但不會贏」；柯昨天回應，韓身為國民黨不分區立委的第一名，「我可以了解他受到很大壓力，一定要配合操作棄保，其實這跟他私下跟我講的都不一樣」！

柯文哲說，人講話時都有潛意識，他仔細看韓的發言內容，韓的原文有說「這不是好不好的問題」，意思就是「柯文哲比較好啦，國民黨總統候選人侯友宜比較不好啦」、「但是我現在掛在這個位置，怎麼辦？」他可以理解韓國瑜的壓力。

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媒體追問柯文哲：「韓國瑜私下是怎麼跟你講的？」柯回說：「我才不會跟侯友宜一樣，把人家的簡訊公開拿到外面來唸！」

民眾黨副總統候選人吳欣盈昨在台中拜票，也被問到韓國瑜說「柯是空氣槍」的話題，吳霸氣喊出「誰有實力？等一月十三日見真章」，民眾黨可以讓清流改變台灣的政治文化。

吳欣盈表示，柯文哲在台中的造勢活動，包括線上與現場有逾十五萬名支持者參與，顯示「棄藍綠、保台灣」，選民期盼讓政治環境翻轉的意願非常強烈；她並說，韓國瑜可能受限黨內一些壓力，「他（韓國瑜）先前跟主席（柯文哲）的對話，並不是對主席這樣說的」。

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