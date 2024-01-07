民眾黨開除馬治薇 柯︰她只是小咖

民眾黨總統候選人柯文哲。（記者張軒哲攝）

2024/01/07 05:30

〔記者林哲遠、張軒哲、謝武雄／綜合報導〕民眾黨前桃園黨部發言人、無黨籍桃園市立委第一選區候選人馬治薇涉嫌接受中國資助百萬元介選，涉「反滲透法」，前天經法院裁定羈押禁見，民眾黨昨發布聲明指出，中央評議委員會以違反相關廉政規範，並影響黨的聲譽情節重大，裁決予以除名處分。

馬治薇以無黨參選 與柯母子互動密切

儘管民眾黨祭出黨紀止血，馬在參選過程和民眾黨總統候選人柯文哲及柯媽媽的互動密切，引人議論。柯文哲昨在台中拜票時受訪強調，民眾黨沒有提名馬治薇，她只是「小咖」，案情還在了解中，目前自己不曉得發生什麼事。

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民眾黨昨聲明開除馬治薇黨籍。聲明指出，馬當初在爭取參選立委的黨內程序，黨內評選機制，即因其有對中關係相關疑慮，負起把關責任，不予提名，後續亦撤銷其桃園黨部職務。「馬治薇以無黨參選，相關選務與本黨無涉，特此說明。」

然而，今年一月三日柯文哲到桃園南崁五福宮參拜，馬治薇也現身，更與柯一同拜票、合影。民眾黨昨澄清說，行程為公開資訊，馬治薇希望藉此拉抬自身選情，主動請求合影，並無合體一事。柯文哲也稱，當天公開行程，除非有維安風險，否則很難管控什麼人站他旁邊。

不過，柯文哲早在去年六月十七日民眾黨桃園市八德區服務處開幕場合，就曾突然宣布月底提名馬治薇、李慕妍參選立委。柯當時大讚，兩人都很優秀，雖不敢說是美女刺客，至少是「長得不錯」的刺客級人才。民眾黨在去年七月十二日召開中央委員會，卻僅提名桃園黨部發言人李慕妍參選桃園市第六選區，馬因曾與統派團體來往被拒絕提名。

柯切割「不可能知道每個人的地方背景」

未獲提名的馬治薇當時仍擔任桃園黨部發言人，去年八月五日桃園巿選哲之友會成立大會也上台致詞，並與柯文哲合影；直到八月二十四日，馬陪同鴻海創辦人郭台銘赴新北市土城五穀先帝廟參拜後，民眾黨桃園黨部開除她發言人黨職。

緊接著，馬治薇宣布以無黨籍參選桃園第一選區立委，去年八月二十六日競選總部成立，當時柯文哲的母親何瑞英還以視訊為馬治薇加油，凸顯馬與柯文哲、民眾黨關係仍相當密切。

柯文哲昨受訪時說，當時馬治薇申請參選立委，但中央委員會投票沒過，發現她與中國關係太密切。他說，民眾黨不可能知道每個人的地方背景，當時他曾問中央委員會馬未通過的原因，最後遵守投票規則，沒有提名她。

馬治薇競選辦公室昨天則對馬遭收押禁見發表聲明強調，馬治薇及競辦絕對沒有涉及任何危害國家社會不法行為，素人參政、政治複雜，但為選民服務的熱忱不會改變。

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