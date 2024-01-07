決戰中台灣 柯︰下架藍綠創造奇蹟

民眾黨總統候選人柯文哲（前排左二）昨晚在台中大里舉辦造勢活動，呼籲大家棄藍綠保台灣，讓台灣走向新政治。（記者陳建志攝）

2024/01/07 05:30

大里造勢

〔記者陳建志、黃旭磊、林哲遠／綜合報導〕選前超級星期六，民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在台中大里舉辦「相信中台灣，把國家還給你」造勢晚會，現場人潮擠爆，大喊決戰中台灣。柯文哲表示，台灣不是民進黨的專利，國旗也不是國民黨的專利，終於有一次可以同時下架兩黨的機會，要大家一起創造台灣歷史的奇蹟。

民眾黨昨晚在台中大里舉辦造勢晚會，支持者拿著「公平正義」、「相信美好台灣，義無反顧拚一次」標語表達支持，還有支持者穿著暴龍裝、青蛙裝、皮卡丘裝到場；主辦單位宣稱湧進五萬人，現場不斷高喊「台灣的選擇柯文哲」、「義無反顧拚一次」、「棄藍綠保台灣」。

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柯文哲感謝現場民眾的支持，指沒有大家的付出幫忙，他沒辦法走到這裡，現在離勝利只剩最後一哩路，拜託大家回家說服家人投他一票，進行一場「客廳革命」。

柯文哲說，政府就是要解決人民的問題，現在需要清廉、勤政、愛鄉土的政府，「政治不難找回良心」、「執政不難找回初衷」，要把台灣當成自己的家，而不是當成旅館；他批評民進黨執政八年，良心不見了。

柯文哲表示，有六十五％民眾說要政黨輪替，不希望國民黨上台更有七十％，這次終於可以同時下架國民黨、民進黨。

柯︰我非政治阿米巴 不會為利益轉彎

此外，柯文哲昨接受媒體專訪時，被問及選後是否會支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜當立法院長？柯文哲痛批，「不能每天打我打得兇，然後選後還要我們支持」；他強調自己並非政治阿米巴（變形蟲），不會為了利益馬上轉彎。

面對國民黨總統候選人侯友宜近日向他喊話要組「聯合政府」，柯文哲指出，這就是操作棄保，但台灣目前就是三塊政治板塊了，就算要棄也棄不了多少，「他們太權謀了」。

民眾黨台中大里造勢晚會湧進大批支持者，有人穿著恐龍裝、青蛙裝跟著舞動，場面相當熱烈。 （記者陳建志攝）

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