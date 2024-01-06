鍾小平、賴士葆缺席政見會 挨批「薪水小偷」

2024/01/06 05:30

〔記者楊心慧、甘孟霖、陳奕劭／台北報導〕台北市區域立委公辦政見發表會於昨天結束，第五選區（中正、萬華）國民黨立委候選人鍾小平、第八選區（文山）國民黨立委候選人賴士葆相繼缺席政見會，遭選區立委候選人群起圍攻；吳沛憶批鍾小平過去任議員不寫提案、不爭取建設，如今還缺席，大家應下架薪水小偷；民眾黨候選人張其祿、民進黨候選人王閔生質疑賴士葆缺席、不提政見，王閔生更酸，賴缺席政見會，四處還掛「搶救看板」相當諷刺。

吳沛憶批評，鍾小平缺席政見會只為把媒體叫去看他打籃球，盼大家下架薪水小偷，過去她駐守萬華協助媒合防疫物資、照顧弱勢學童，疫後振興她向柯市府爭取萬華攤商補助計畫，過去鍾小平不出現，如今卻消費萬華疫情。

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吳沛憶駐守萬華 照顧弱勢學童

于美人在政見會上主張無黨籍參選，並宣示支持政黨輪替、反對國會一黨獨大，承諾一旦當選立委，會和所有當地議員共同合作，只要對人民有益，一定會全力幫忙。

苗博雅大安服務1800天 稱羅智強無法比

台北市第六選區（大安）社民黨立委候選人苗博雅於政見會與國民對手羅智強持續交鋒，批評羅質疑她隱藏在廢死聯盟的經歷，並說自己過去出版的書籍，已將出生至今的經歷寫得一清二楚，「我過去在大安扎實服務超過一八○○天，這樣的經歷豈是拋棄大安的羅智強能比擬的」？羅智強則反嗆，苗在二○一六年參選立委時，經歷上寫著廢死聯盟法務，今年卻不見該項經歷，不敢面對核心主張的候選人，能讓民眾相信？

第七選區（松山、信義）國民黨立委候選人徐巧芯砲打民進黨政府，批評民進黨砸大錢成立「打詐國家隊」卻毫無成效，過去兩岸共同打擊犯罪，民進黨執政卻導致無法進行。

許淑華在地深耕17年 跨黨派做事

民進黨立委候選人許淑華則主打在地深耕十七年，服務案件累積超過七萬筆，她強調身為民意代表，應以民意為依歸，並跨黨派為民做事，盼大家選擇會努力做事、不謾罵、替民眾解決問題的人。

王閔生談交通政績 推動電動公車上路

台北市立委第八選區的部分，賴士葆未出席政見會，遭張其祿質疑，民眾能聽到政見嗎？王閔生強調自己擔任議員的政績，包含推動電動公車上路，爭取興設南環線、東環線，以及萬隆變電所地下化，若進到國會勢必能成為即戰力。

2024立委選舉

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