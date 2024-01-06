羅智強桃園房產 苗博雅質疑轉移親哥炒房

立委候選人苗博雅昨開記者會，質疑羅智強將桃園龜山的房子轉到親哥名下。（記者甘孟霖攝）

2024/01/06 05:30

苗指財產申報不見該筆房產 羅稱已賣掉 有違法就檢舉

〔記者甘孟霖／台北報導〕獲民進黨禮遇參選台北市第六選區立委的社民黨議員苗博雅，日前質疑同選區對手、國民黨候選人羅智強先前為了參選桃園市長在桃園購買的屋子沒有在此次財產申報上，而羅稱已原價賣掉。苗博雅昨再召開記者會質疑，羅智強並無將該筆房產原價賣掉，而是移轉登記在親哥哥羅智勇的名下，並等待時機低買高賣。對此，羅智強回嗆說，「我愛賣給誰就賣給誰，有違法就檢舉」。

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羅︰我愛賣給誰就賣給誰

苗博雅昨上午召開記者會表示，羅智強二○二二年宣布參選桃園市長，當時還在臉書上高調宣布「桃園就是我的家」，後續並表示在桃園龜山購入一筆兩房一廳的房產，但今年在立委候選人財產申報上卻不見該筆房產，而羅智強稱已將其「原價賣掉」。

苗博雅並提出房地謄本，指出「經過詳細比對，找到桃園龜山一間符合羅智強當年宣布條件特徵的房產，赫然發現登記在羅智強家族近親名下」，她說明，該筆房產於去年八月轉移登記，而經追查，該房目前在一名羅姓所有權人名下，該人在花蓮出生，且謄本上的住址與羅智勇名下公司是相同地址。

苗︰羅深耕桃園或大安 都是騙局

苗博雅指出，依照公開資訊，羅智勇長年都是羅智強政治團隊的成員，除了在羅智強涉入頂新門神案有角色外，至今仍隨羅智強從事政治活動；而查詢內政部動產交易實價登錄，羅智強龜山選舉房的入手價相較周邊房價打了六折，且未來還有危老重建都更潛力，羅智強應該說明這筆桃園房產是否已經轉移到親哥哥名下？是否為規避申報等待低買高賣？是否為規避公職候選人財產申報的監督？她並批評，羅智強賣掉桃園的房產，證明其說要「深耕桃園」或「深耕大安」都是一場騙局。

羅︰42年老公寓 屋況不佳

對此，羅智強回應指出，當時為了自住向勵馨基金會購買該房，要價二九五萬元，是幢屋齡四十二年、會漏水、位於五樓且沒有電梯的老公寓，他愛賣給誰就賣給誰，批評苗博雅在選舉最後關頭一直盯著老公寓不放，要是苗認為有違法就去檢舉。

他強調，當初勵馨基金會以低廉的二九五萬元賣他，是因為該屋的屋況不好，而今他要賣給誰是他的自由。他也嗆說，從來不見苗博雅關心民進黨總統候選人賴清德萬里老家的違建爭議。

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