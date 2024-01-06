政見發表》謝志忠指豐原邊緣化 江啟臣提問政第1名

立委選舉公辦政見會登場，第八選區民進黨候選人謝志忠聚焦邊緣化議題。 （記者張軒哲攝）

2024/01/06 05:30

〔記者張軒哲、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中市第六（中西東南）、七（大里、太平）、八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委選舉公辦政見會昨日登場，藍綠兩黨候選人激烈交鋒。

八選區立委候選人國民黨江啟臣、民進黨謝志忠先後發表政見，江啟臣聚焦過去四年為地方爭取重大建設，並提六大全國性政見主張，獲國會記者聯誼會頒贈立院問政第一名。

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謝志忠開場先聲明反賄選的決心，他暢談豐原邊緣化、山城十二年沒進步等議題，未來將盡力改善山城交通，包含監督東豐快完工，以及督促中橫儘速展開復健工作，要求中央排除萬難、打通中橫，保障山城鄉親便利通勤權益。

羅廷瑋指抹黑控 江肇國：他是政策控

六選區國民黨候選人羅廷瑋，批對手民進黨候選人江肇國一再抹黑他，根本是「抹黑控」；江肇國反駁說，他在二十分鐘的政見發表會中紮實交代「十全十美大補帖」政見，反是羅花十六分鐘講他的不是與抹黑，羅只用四分鐘講政見，相較之下，他確實是「政策控」。

至於羅廷瑋的政見，包括顧老顧幼，照顧青年等十二項政見。江肇國則說， 十年議員他完成超過兩萬件的服務案件，以十大方向推出「十全十美大補帖」政見，盼建構十全十美的社會，讓每位台中市民都能實現幸福，更讓東南中西區加速推動城區再生，實現產業轉型，帶來更多進步與繁榮。

何欣純提屯區大進步 林家興：沒改變

七選區民進黨立委候選人何欣純面臨國民黨林家興挑戰，雙方針對屯區「是否一直沒改變」議題針鋒相對；何欣純闡述「屯區交通大進步」三方面「好生活」，林家興認為屯區「一直在這裡沒改變」，鄉親對改變充滿期待。

2024立委選舉

江啟臣指媒體評鑑立法委員問政，他是第一名。（記者張軒哲攝）

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