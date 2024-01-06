為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

政見發表》謝志忠指豐原邊緣化 江啟臣提問政第1名

立委選舉公辦政見會登場，第八選區民進黨候選人謝志忠聚焦邊緣化議題。 （記者張軒哲攝）

立委選舉公辦政見會登場，第八選區民進黨候選人謝志忠聚焦邊緣化議題。 （記者張軒哲攝）

2024/01/06 05:30

〔記者張軒哲、蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中市第六（中西東南）、七（大里、太平）、八選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）立委選舉公辦政見會昨日登場，藍綠兩黨候選人激烈交鋒。

八選區立委候選人國民黨江啟臣、民進黨謝志忠先後發表政見，江啟臣聚焦過去四年為地方爭取重大建設，並提六大全國性政見主張，獲國會記者聯誼會頒贈立院問政第一名。

謝志忠開場先聲明反賄選的決心，他暢談豐原邊緣化、山城十二年沒進步等議題，未來將盡力改善山城交通，包含監督東豐快完工，以及督促中橫儘速展開復健工作，要求中央排除萬難、打通中橫，保障山城鄉親便利通勤權益。

羅廷瑋指抹黑控 江肇國：他是政策控

六選區國民黨候選人羅廷瑋，批對手民進黨候選人江肇國一再抹黑他，根本是「抹黑控」；江肇國反駁說，他在二十分鐘的政見發表會中紮實交代「十全十美大補帖」政見，反是羅花十六分鐘講他的不是與抹黑，羅只用四分鐘講政見，相較之下，他確實是「政策控」。

至於羅廷瑋的政見，包括顧老顧幼，照顧青年等十二項政見。江肇國則說， 十年議員他完成超過兩萬件的服務案件，以十大方向推出「十全十美大補帖」政見，盼建構十全十美的社會，讓每位台中市民都能實現幸福，更讓東南中西區加速推動城區再生，實現產業轉型，帶來更多進步與繁榮。

何欣純提屯區大進步 林家興：沒改變

七選區民進黨立委候選人何欣純面臨國民黨林家興挑戰，雙方針對屯區「是否一直沒改變」議題針鋒相對；何欣純闡述「屯區交通大進步」三方面「好生活」，林家興認為屯區「一直在這裡沒改變」，鄉親對改變充滿期待。

2024立委選舉

江啟臣指媒體評鑑立法委員問政，他是第一名。（記者張軒哲攝）

江啟臣指媒體評鑑立法委員問政，他是第一名。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播