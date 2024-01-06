藥界4大團體 站路口挺張廖萬堅

4大藥界團體陪民進黨張廖萬堅（左二）站路口。（記者蘇金鳳攝）

2024/01/06 05:30

張廖允持續追蹤衛福部藥師供需調查 莊競程由總統府資政李茂盛醫師陪拜票

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕距投票日倒數七天，民進黨第四、第五選區立委候選人張廖萬堅、莊競程，不約而同邀請醫藥界人士站路口及車隊拜票，張廖萬堅的藥界後援會四大團體，站在西屯區路口表達力挺，針對藥界團體提出藥師人才培訓總額管制問題，張廖允諾持續追蹤衛福部的藥師供需調查結果，莊競程則在不孕症治療權威、總統府資政李茂盛醫師陪同拜票，沿路加油聲不斷。

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肯定張廖專業問政 路過民眾比讚

隨著投票日逼近，各立委候選人頻找大咖助陣，也會邀請民間團體站台，昨天就有藥師公會理事長陳振聲、監事洪仁宗、藥師藥劑生職業工會理事長蕭福村、西藥服務職業工會理事長陳順忠、台中市藥劑生公會幹部等人，一早就到西屯區為張廖萬堅站路口，他們肯定其專業問政，路過的民眾也紛紛比讚喊加油。

張廖萬堅表示，對於藥界團體提出藥師人才培訓總額管制議題，衛福部已委託國衛院進行人力需求調查，再請教育部規劃總額管制，他承諾會持續追蹤調查結果，同時要求教育部規劃總額管制，確保藥師品質及人力；至於教育部醫學教育會轄下的藥學組，對藥學系所評鑑規範等議題，他也將持續要求教育部與藥界公會團體對話協商，確保第一線藥師權益 。

李茂盛讚莊最聽得懂醫界語言

另外，莊競程昨天下午由總統府資政李茂盛陪同車隊拜票，李茂盛穿著醫師袍，大讚莊競程具生醫工程背景，「最聽得懂醫界語言」的人，是醫界與官員間溝通的重要橋樑，懇請全力支持。

僅剩最後一週的拉票時間，莊競程昨天早晚都站路口拜票，一早與同黨市議員曾朝榮，分別在崇德、三民、五權路口，以及中清路、敦化路口向民眾拜票致意，傍晚再站路口拜票，他強調，選前要盡力握到選民的每一雙手。

2024立委選舉

總統府資政李茂盛（右）陪同民進黨立委候選人莊競程車隊掃街。 （記者蔡淑媛攝）

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