台中車掃 柯︰搖擺州選贏 就會贏

民眾黨總統候選人柯文哲昨上午於台中市區車隊掃街。（記者廖耀東攝）。

2024/01/06 05:30

〔記者張聰秋、陳冠備、蘇金鳳／綜合報導〕民眾黨總統候選人柯文哲昨晚在彰化市舉辦「民眾開講」，抨擊蔡政府執行成效不佳，尤其是規劃廿萬戶社會住宅，實際完工才二百多戶，情況好比「反攻大陸」，一直在規劃中，卻無法達成！

在選戰進入最後關頭衝刺，柯文哲昨天接連在台中、彰化兩地進行車隊掃街，上午到台中市拜票，不少柯粉沿途跟隨，宛若追星，柯文哲頻呼感動。

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對於民進黨總統候選人賴清德批評，柯文哲指國民黨總統候選人侯友宜與中國關係太好，其實是五十步笑百步，柯文哲受訪回應，中美對抗是世界局勢，本來在中國與美國之間，取得對台灣最有利的平衡點，這是大難題，讓兩邊都可忍受，就很厲害，但要做到中國及美國都很喜歡，是不切實際的期望。

柯文哲昨下午轉到彰化縣員林、大村等地拜票。針對媒體詢問：「想當行政院長嗎？」他不發一語，一旁支持者則不斷高呼：「把阿伯送進總統府！」

到了晚間，柯文哲在彰化市舉辦「民眾開講」，他說，人民關心的社會住宅是蓋好了多少戶，不是要聽規劃中的戶數；最近，以賴清德在台南市的規劃來看，到現在為止社宅是零戶，市長黃偉哲馬上跳出來，指稱規劃中八千多戶，但「這個完工戶數是零戶，實在太離譜了！」

柯文哲並指出，政府最重要的是執行力，人民要的是能夠解決問題的領導人，不是要只會解釋問題的人，不過，民進黨就厲害了，解決問題太困難了，乾脆就解決掉那個提出問題的人。

未來一週的策略，柯文哲表示，就是掃街及大型的活動。柯昨天與今天在台中拜票兩天，副總統候選人吳欣盈今晚將到彰化市夜市拜票，明日也要到台中車隊拜票三天；柯文哲的妻子陳佩琪明天則將到南彰化鄉鎮車隊掃街拜票。對於為何連日集中於中部掃街？柯文哲解釋，中台灣在台灣選舉就是「搖擺州」，中台灣會贏，選舉就會贏，長期以來就是如此。

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