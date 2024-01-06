馬文君問誰變有錢？ 綠諷侯友宜跟謝龍介

2024/01/06 05:30

綠營揭露謝名下多筆不動產 謝︰財產20餘年來如實申報

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨立委馬文君在臉書PO文問「這幾年～人民都變窮，只有『誰』變有錢了」，結果大翻車，網友紛紛留言就是「妳」。南市議會民進黨團昨天嘲諷說：「當然是侯友宜跟謝龍介變有錢了。」

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謝︰從政後房產腰斬 歡迎至監院查

謝龍介回應說，他自己的財產廿餘年來如實申報，歡迎至監察院查，他從政後房產也腰斬，若他有不法，歡迎提告。民進黨官商勾結、黑金充斥，尤其在台南市，地價稅、房屋稅都漲，民眾苦不堪言，這根本就是綠營為其不法勾結，轉移焦點，如今賴清德房子違建不拆，稅不繳，選情告急，綠營作法就是「圍魏救趙」，他會直球對決，也請賴清德自己出來講，不用放任小嘍囉到處放話。

綠營︰北區公園段價揚 應改「龍介路」

民進黨團幹事長蔡筱薇、議員朱正軒、周嘉韋、李啟維昨天反諷，指當然是侯友宜跟謝龍介變有錢了。同時揭露國民黨不分區候選人謝龍介名下不動產中的建物，大多座落於北區公園段（現名為大北門段）周遭，該區實價登入價值從二○一二年一坪十至十五萬元開始節節攀升，迄今一坪均價超過卅萬左右，其中去年五月更上看到卅六萬，譏諷該區的路名應該改成「龍介路」，以紀念謝龍介對於台南房價的貢獻。

民進黨團說，根據監察院財產申報中的內容，可以發現謝龍介對於北區公園段的土地及建物情有獨鍾，謝從二○一○年開始取得北區公園段建物後，就不斷在區域積極投資，光是廿四筆建物有十八筆位就坐落於北區公園段，而從該區實價登入的行情我們也可以發現，二○一二年開始就逐步飆高，現在一坪均價要約卅萬左右，去年更有上看到卅六萬。

民進黨團嘲諷說，「北有友宜剝皮寮，南有龍介炒地皮」，侯友宜被爆出疑似利用市長職權放寬建地容積獎率與建商合謀炒地，而謝龍介任公職後前後進出取得四十三筆資產，其中更有包含日本的土地及建物，但對於來源卻交代不清。

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