請託選民》蕭美琴：不要坐錯車 避免倒退嚕

民進黨昨舉行三重大團結勝選音樂晚會，總統蔡英文（左四）、副總統候選人蕭美琴（左三）、立委余天（左二）、立委候選人李坤城（右三）出席，支持者到場熱情力挺。 （記者羅沛德攝）

2024/01/06 05:30

蔡：台灣已是世界的台灣 交棒「賴蕭配」繼續走下

〔記者董冠怡／新北報導〕總統蔡英文、民進黨副總統候選人蕭美琴昨在新北市三重區，為黨籍立委候選人李坤城站台造勢。蔡英文指出，如今的台灣已是世界的台灣，這條路要交棒「賴蕭配」繼續走下去。蕭美琴則強調，他們不會讓台灣人失望、漏氣，拜託民眾不要坐錯車，否則可能會「倒退嚕」。

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三重合體輔選 拉抬李坤城

李坤城昨晚在三重舉行大團結勝選音樂晚會，蔡英文、蕭美琴與立委余天站台。余天並與李坤城高歌「回鄉的我」，蔡說，李坤城是接棒余天最好的人選，拜託大家支持。

蔡英文指出，執政團隊耗費八年心力做好基礎建設、找回成長動能、恢復經濟活力，如今全球競爭力排名第六，走對的路，幫助台灣走向世界，也讓全球看見台灣的不可或缺。此外，稅收增加之餘，不忘照顧人民，長照預算從五十億逐步調整至八七○億；○至六歲國家養從一五○億增長至一一○○億；年輕人租屋補助三○○億等，減輕民眾負擔，重申沒有大撒幣、債留子孫，反而是最會還債的政府，讓負債比例下降。

蔡英文提到，台灣堅持民主自由與世界同在，立足守護民主自由的第一線，透過國防改革、國機國造、國艦國造，讓全球看見台灣的決心，同時守住世界的供應鏈與經濟發展，如今的台灣已是世界的台灣，這條路要交棒給賴蕭配繼續走下去。

蕭美琴則重提上架台灣五條對的路，第一條路加強基礎建設，提升國家競爭力；第二條路讓世界投資台灣，產業走向全球；第三條路擴大社會福利，照顧人民；第四條路為投資未來的同時，重視財政紀律；第五條路守護民主自由的路，德不孤必有鄰。

蕭美琴指出，蔡英文總統已將車鑰匙交給總統候選人賴清德與她，希望大家一起當乘客，司機與副駕要找有經驗的人，賴清德見習四年歷練最完整，他們不會讓台灣人失望、漏氣，即便未來路途險峻，也會努力讓台灣經濟動能持續成長、社會穩定發展，拜託不要坐錯車，否則可能會「倒退嚕」。

民進黨昨舉行三重大團結勝選音樂晚會，總統蔡英文、副總統候選人蕭美琴、立委余天、立委候選人李坤城出席，支持者到場熱情力挺。 （記者羅沛德攝）

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