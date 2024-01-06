涉中國資助百萬參選 民眾黨前幹部馬治薇收押

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右）涉收中資百萬元參選立委，洩露我情治人員資料，桃園地院裁准羈押禁見。（取自馬治薇臉書）

2024/01/06 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園檢調獲報偵辦民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，以無黨籍競選下屆桃園市第一選區立委，卻涉嫌接受中國對台工作單位人員資助美金、虛擬貨幣泰達幣等估達新台幣一○五萬元參選，還提供我國調查情治人員資料給對方，已涉犯反滲透法，檢方前天發動搜索並約談多人，昨晨向桃園地方法院聲請羈押馬女，法官審理認為全案情節重大，裁准羈押禁見。

收中方美金、虛擬幣 洩漏情治人員資料

法官認為，馬治薇的確有受真實姓名不詳之中方人士資助參選立委，及傳送我方調查情治人員資料、選舉相關訊息給對方，涉犯反滲透法第四條的罪嫌重大，且她獲得選舉資金的管道仍待追查，有勾串共犯及湮滅證據而影響偵查之虞，非予羈押難以進行偵查。

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檢方調查發現，馬治薇去年四月初前往中國結識對台工作單位人員，雙方商議由她提供台灣政治情報及參與選舉以換取資助，她去年四、五月間多次赴中，分別收受資助美金一萬元、五千元，同年十、十二月間又赴中，利用虛擬貨幣隱密特性，收取泰達幣（USDT，與美金等值）八三○六元、一一○六元、九九一○元，累計收取美金三萬四三二二元，換算新台幣約一○五萬元，做為選舉所用。

檢察官高健祐前天指揮桃園市調查處搜索四個處所，並通知馬治薇、涉案共犯黃勝暉（馬的男友）及證人黃成峻等共八人到案，檢察官複訊認定馬女涉犯反滲透法第四條的受滲透來源資助為參與競選行為，罪嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，有羈押之必要，昨向桃園地院聲押獲准，黃勝暉獲無保請回。

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