宜蘭》陳俊宇傳承民主聖火 黃琤婷車隊掃街

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷出席青年論壇。（記者蔡昀容攝）

2024/01/04 05:30

〔記者江志雄、蔡昀容／宜蘭報導〕立委選舉競選活動昨天正式起跑，宜蘭縣民進黨候選人陳俊宇從前縣長劉守成手中接下火把，象徵民主聖火傳承，他有信心為民進黨守住這一席，國民黨候選人黃琤婷由藍營副總統候選人趙少康陪同車隊掃街，民眾黨候選人陳琬惠說明「南港東移」政見，希望發展腦工業。

陳：三大願景 打造觀光、溫泉大縣

陳俊宇到家鄉信仰中心員山大三鬮（音糾）慈惠寺上香祈福，喊出「中央票投民進黨，制衡地方國民黨」訴求，他指宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德均為國民黨籍，不能讓國民黨回到專制時期的「一黨超大」，有信心為民進黨守住這席立委。

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陳俊宇提出競選政見三大願景，包括便捷宜蘭交通、提升宜蘭醫療品質、打造宜蘭成為觀光及溫泉大縣，呼籲鄉親總統票投賴蕭配，立委支持陳俊宇，政黨票給民進黨，他若能進入立法院，將協助立法院長游錫堃連任院長。

黃：爭取增加補助大專生學雜費

國民黨在宜蘭縣議會舉辦青年論壇，邀請青年與趙少康座談QA，黃琤婷陪同出席，會後趙少康與黃琤婷搭上宣傳車掃街，盼鄉親支持侯趙配與黃琤婷，政黨票投國民黨。

黃琤婷說，年輕人是台灣發展的關鍵，她若進入國會，會爭取逐年增加補助大專院校學生學雜費，縮短公私立差距，減輕家長負擔，並降低創業與青年首次購屋貸款利息，獎勵青年返鄉創業就業，讓年輕人就學安心、就業放心。

陳琬惠說明政見 要發展腦工業

陳琬惠則召開記者會，針對「南港東移」政見作說明，這個構想是在宜蘭發展類似南港軟體園區概念，推動「用腦為主」的產業，如創意、研發、開發、軟體資訊等無污染產業。

陳琬惠認為，宜蘭縣平原腹地大，旅貨雙港兼具，加上諸多交通建設將推動，交通便捷，適合發展腦工業，根據她的團隊評估，四百公頃大的宜蘭高鐵特定區，用來發展腦工業，可提供一萬個就業機會，產值達兩千億元。

2024立委選舉

宜縣民進黨立委候選人陳俊宇（左）昨天從前縣長劉守成（右）手中接過火把，象徵民主聖火傳承。（記者江志雄攝）

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