北市大安區》羅智強打死刑存廢 苗博雅：公共議題可辯論

2024/01/04 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立委第六選區（大安區）國民黨候選人羅智強競選總幹事王欣儀昨發表公開信，以其胞姊遭到殘忍殺害的痛苦往事，要求社民黨候選人苗博雅對是否支持廢除死刑表態；苗博雅表示，死刑存廢是公共議題，應該理性思辨，羅智強操弄廢死議題的手法，是標準的假道學偽君子，有問題就趕快公開辯論。

王欣儀揭胞姊遭殺害往事

王欣儀日前開刀切除腫瘤，尚在恢復中，昨委託羅智強與黨籍候選人游淑慧、徐巧芯發表公開信，敘述胞姊在十九歲時遭到男同學殺害的往事；王欣儀以受害者家屬身分，質問苗博雅是否還堅持廢除死刑？也請選民思考是否要選出堅持廢死的立委？

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羅智強表示，法律過度偏向加害者，完全不管受害者的痛苦，讓正義不能伸張，王欣儀身為受害者家屬、民意代表，必須出面表態；游淑慧表示，現行規範讓加害者持續刺痛被害人的心，加上民間廢死的聲音，都是對被害者家屬的二度傷害。徐巧芯則說，許多死刑犯被定讞後執行時間一再拖延，這是法務部可以解決的，應重新修正規定。

苗博雅說，她很敬重王欣儀，也遺憾王遭遇的劇痛，王支持死刑合情合理，但死刑存廢就如同核電存廢，是公共議題，應該理性思辨，每個人有不同的想法可以互相尊重。苗也批評羅智強操弄廢死議題的手法，是標準的假道學偽君子，前總統馬英九執政時引進兩人權公約立法，讓廢死成為國家長期政策方向，羅身為馬的核心幕僚沒有在當時反對，現在選立委才假裝支持死刑，欺騙人民感情。

2024立委選舉

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